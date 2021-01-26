Меркель, у которой были "прохладные" отношения с Трампом, пригласила Байдена в Германию

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил международную политику. Associated Press отмечает, что с предшественником Байдена Дональдом Трампом отношения Меркель начались как "ледяные".

25 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсудили отношения между странами. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, информация размещена на сайте канцлера.

"Канцлер поздравила Джо Байдена с инаугурацией. В то же время она заявила о готовности Германии взять на себя ответственность за решение международных задач вместе со своими европейскими и трансатлантическими партнерами", – говорится в сообщении.

Меркель пригласила Байдена посетить Германию, "как только позволит ситуация с пандемией". При этом канцлер "приветствовала возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения", решение о котором принял Байден.

"Канцлер и президент также коснулись вопросов внешней политики, в частности касающихся Афганистана и Ирана, а также торговой и климатической политики. Канцлер приветствовала решение президента Байдена вернуть США к Парижскому соглашению", – рассказал Зайберт.

Associated Press отмечает, что в последние дни Байден сделал ряд звонков "иностранным коллегам", пытаясь перестроить отношения США с другими странами после четырех лет политики "Америка прежде всего", которую продвигал теперь уже экс-президент Дональд Трамп.

Агентство отмечает, что отношения с Трампом у Меркель начинались как "ледяные" и оставались "прохладными" все время, пока Трамп был главой Белого дома.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность президента США вступил Джо Байден. Трамп не присутствовал на инаугурации преемника, он покинул Белый дом на вертолете. На базе морской авиации Эндрюс (штат Мэриленд) прошла короткая церемония прощания с бывшим президентом.