Международная сеть журналистских расследований OCCRP прекратила работу в России

Работа в России может принести журналистам больше вреда, чем пользы, отметили в OCCRP Фото: depositphotos.com

В OCCRP объяснили такое решение защитой журналистов на фоне кампании Кремля против независимой журналистики.

"Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы. Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство по своему обыкновению будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами", – сказал сооснователь и главный редактор OCCRP Дрю Салливан.

За последний месяц большинство российских партнеров OCCRP внесли в список "иностранных агентов" или "нежелательных организаций", добавил он.

"Мы продолжим выпускать расследования о России. Российское правительство – крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать", – прокомментировал директор по инновациям OCCRP Пол Раду.

Российским сотрудникам предложили переехать в другие страны для продолжения работы в OCCRP. Тем, кто отказался от этого, организация выплатила выходное пособие и помогла с поиском новой работы.