Международная сеть журналистских расследований OCCRP прекратила работу в России

В OCCRP объяснили такое решение защитой журналистов на фоне кампании Кремля против независимой журналистики.
"Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы. Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство по своему обыкновению будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами", – сказал сооснователь и главный редактор OCCRP Дрю Салливан.
За последний месяц большинство российских партнеров OCCRP внесли в список "иностранных агентов" или "нежелательных организаций", добавил он.
"Мы продолжим выпускать расследования о России. Российское правительство – крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать", – прокомментировал директор по инновациям OCCRP Пол Раду.
Российским сотрудникам предложили переехать в другие страны для продолжения работы в OCCRP. Тем, кто отказался от этого, организация выплатила выходное пособие и помогла с поиском новой работы.
OCCR основали в 2007 году. Она объединяет СМИ и репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Латинской Америке и Африке. "Настоящее время" указало, что наиболее известным международным расследованием OCCRP является публикация "Панамского архива".