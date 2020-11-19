Минчанина приговорили к трем годам колонии за нападение на омоновца

В Минске приговорили к трем годам лишения свободы 21-летнего Антона Лакишика. Его обвинили в драке с сотрудником ОМОНа, которая произошла 14 июля после отказа в регистрации двум оппозиционным кандидатам в президенты Беларуси Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

Центральный районный суд Минска 18 ноября приговорил 21-летнего Антона Лакишика к трем годам лишения свободы за нападение 14 июля на силовика Евгения Дудкина. Об этом сообщил белорусский правозащитный центр "Весна".

Минчанина признали виновным в насилии в отношении сотрудника ОМОН (ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси).

Лакишик был задержан 14 июля в районе станции метро "Немига". В этот день минчане вышли на акции протеста из-за отказа в регистрации кандидатов в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цапкала. В некоторых районах Минска проходили столкновения с силовиками, отмечают правозащитники.

"Сотрудник ОМОНа Евгений Дудкин в суде отметил, что не получил телесных повреждений и не обращался в медицинское учреждение. Моральные страдания он оценил в 1 тыс. белорусских рублей ($391). Антон в суде признал себя виновным и уже успел возместить моральный ущерб омоновцу", – сказано в сообщении.

По информации "Весны", обвиняемый в суде рассказал, что наблюдал со стороны за акцией протеста. Его возмутило задержание демонстрантов, поддавшись эмоциям, Лакишик решил помочь мужчине, которого начали задерживать. Тогда Лакишик толкнул омоновца в спину и ударил его ногой по ноге и рукой в грудь.

Силовик согласился с защитником Лакишика, который ходатайствовал об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности и ее замены на административную. Однако суд вынес приговор, которого добивалась прокуратура, подчеркнули правозащитники.

Центризбирком Беларуси 14 июля отказался зарегистрировать банкира Виктора Бабарико кандидатом в президенты из-за "несоответствия декларации о доходах и имуществе и участия иностранной организации в избирательной кампании" кандидата.

ЦИК забраковал больше половины подписей, которые бывший посол Беларуси в США Валерий Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения.

14 июля на акциях протеста против отказа в регистрации Бабарико и Цепкало в Беларуси задержали более 250 человек.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо президента Александра Лукашенко, на пост главы государства претендовали сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, блогер Светлана Тихановская и лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.