Министр обороны Румынии подал в отставку после заявления о переговорах Запада с РФ и возможной потере Украиной территорий

Министр обороны Румынии заявил, что "не может" сотрудничать с президентом страны Фото: Vasile Dîncu / Facebook

Дынку назвал причиной ухода "невозможность сотрудничать" с главнокомандующим румынской армией, президентом страны Клаусом Йоханнисом.

"Я считаю необходимым отказаться от этой позиции, чтобы никоим образом не навредить процессам принятия решений и программам, которые требуют оперативности во всей цепи командования, и не блокировать ряд проектов, абсолютно необходимых для оптимального функционирования министерства национальной обороны и румынской армии", – говорится в заявлении министра.

Он также заверил, что в качестве сенатора и члена парламента Румынии будет поддерживать все проекты и программы минобороны и вооруженных сил страны.

Как пишет g4media, после подачи заявления Дынку сказал, что уходит с должности "по личным причинам".

Журналисты спросили, когда у министра испортились отношения с президентом. Тот ответил, что с тех пор, как он "последние шесть месяцев из источников слышит, что должен уйти в отставку".