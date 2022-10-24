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Министр обороны Румынии подал в отставку после заявления о переговорах Запада с РФ и возможной потере Украиной территорий

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Министр обороны Румынии заявил, что "не может" сотрудничать с президентом страны
Министр обороны Румынии заявил, что "не может" сотрудничать с президентом страны
Фото: Vasile Dîncu / Facebook

Министр обороны Румынии Василе Дынку утром 24 октября подал премьер-министру страны Николае Чукэ заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook.

Дынку назвал причиной ухода "невозможность сотрудничать" с главнокомандующим румынской армией, президентом страны Клаусом Йоханнисом. 

"Я считаю необходимым отказаться от этой позиции, чтобы никоим образом не навредить процессам принятия решений и программам, которые требуют оперативности во всей цепи командования, и не блокировать ряд проектов, абсолютно необходимых для оптимального функционирования министерства национальной обороны и румынской армии", – говорится в заявлении министра.

Он также заверил, что в качестве сенатора и члена парламента Румынии будет поддерживать все проекты и программы минобороны и вооруженных сил страны. 

Как пишет g4media, после подачи заявления Дынку сказал, что уходит с должности "по личным причинам". 

Журналисты спросили, когда у министра испортились отношения с президентом. Тот ответил, что с тех пор, как он "последние шесть месяцев из источников слышит, что должен уйти в отставку". 

https://www.facebook.com/vasilesebastiandincu/posts/pfbid02fXhB1wsZEsSZduhuqKkd8ipxdzv7LZsLQRDz32ghJvuG1bjJTrdfRMix2Prm4Y52l

Контекст:

Дынку был назначен на пост главы минобороны Румынии 26 ноября 2021 года, сообщил digi24

8 октября 2022 года министр заявил, что Запад должен вести переговоры с Россией о мире в Украине. По его мнению, Украина самостоятельно не может вести эти переговоры, поскольку политический класс в Украине сейчас не может себе "позволить допустить несправедливую потерю территорий".

"Идеально было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас: уничтожение человеческих жизней, материальных ценностей", – сказал министр.

Заявление Дынку вызвало резкую реакцию среди политиков. Как пишет g4media, Йоханнис, комментируя его высказывание, сказал, что только Украина может решать, о чем, как и когда вести переговоры. "Цену кровью в этой войне платят украинцы", – подчеркнул он. Президент добавил, что это официальная позиция страны, и посоветовал "некоторым высокопоставленным лицам" в Румынии чаще читать прессу, чтобы знать об этой позиции. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Румыния, переговоры, отставка, Клаус Йоханнис
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