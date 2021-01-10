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Министра труда Австрии уличили в плагиате, она ушла в отставку

Преподаватель Венского технического университета и специалист по поиску плагиата в научных работах Стефан Вебер доказал некорректные заимствования в научных работах министра труда, семьи и молодежи Австрии Кристины Ашбахер. Она отвергла обвинения в плагиате, но сообщила об отставке.

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Ашбахер защитила диссертацию в техническом университете Братиславы в Словакии
Ашбахер защитила диссертацию в техническом университете Братиславы в Словакии
Фото: ЕРА

Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер ушла в отставку после обвинений в некорректных заимствованиях при написании диплома и диссертации, сообщило 8 января австрийское издание ORF.

Ашбахер отвергла обвинения в плагиате. Свою отставку министр объяснила предубеждениями со стороны прессы и политических соратников, а также желанием защитить свою семью.

Научная работа проверяется соответствующим институтом, как и все остальные, в обычном порядке. Каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство, заявила политик. Ашбахер уже сообщила о своем намерении канцлеру страны Себастьяну Курцу.

Обвинения против министра выдвинул преподаватель Венского технического университета и специалист по поиску плагиата в научных работах Стефан Вебер. В частности, он нашел в диссертации Ашбахер 21% плагиата. Некоторые фрагменты работы, по информации Вебера, переведены с других языков средствами автоматического перевода. 

На сайте plagiatsgutachten.com Вебер называет работу министра "научной катастрофой".

"Креативность автора явно была ограничена уже при формулировке собственных гипотез. Две из них она заимствовала из одного источника. Автор кажется жертвой научной системы, в которой качество диссертации уже не играет большой роли", – указал преподаватель.

В частности, статью из журнала Forbes министр перевела в Google Translate, а затем скопировала в работу в основном без изменений. 

Данные Ашбахер есть в базах публикаций, она значится как соавтор нескольких статей вместе со своим научным руководителем. Работы, опубликованные с 2016-го по 2020 год, имеют признаки плагиата, заключило издание 

37-летняя Ашбахер написала диплом в 2006 году в университете прикладных наук города Винер-Нойштадт, а диссертацию – в 2020 году в техническом университете Братиславы в Словакии. Учебные заведения заявили о намерении проверить обвинения чиновницы в плагиате. Должность министра труда, семьи и молодежи она заняла в январе 2020-го. Имя преемника министра еще не назвали, но ожидается, что его объявят 11 января.

Теги: Австрия, диплом, Себастьян Курц, преподаватели, плагиат, отставка
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