Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе в октябре

Встреча пройдет в формате заседания Североатлантического совета под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Подробная программа встречи будет доступна на сайте НАТО ближе к мероприятию.

Контекст:

После вторжения России в Украину 24 февраля НАТО объявил о развертывании беспрецедентных сил в воздухе над восточным флангом Альянса.

29 июня на саммите в Мадриде была утверждена новая стратегическая концепция НАТО. В ней говорится, что Россия "представляет значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а политика Китая "бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса".