Минобороны Швеции заявило, что ее воздушное пространство нарушили четыре российских самолета

По данным ведомства, границу Швеции нарушили два истребителя Су-27 и два истребителя Су-24 (на самом деле это бомбардировщик).

Инцидент произошел в районе острова Готланд в Балтийском море.

"Нарушение длилось недолго", – отметили шведские военные.

Они рассказали, что "полностью контролировали ситуацию", используя истребители Saab JAS 39 Gripen.

"В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", – считает командующий ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрем.