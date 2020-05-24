"Много дыма и огня, дети плакали". Выживший в авиакатастрофе в Пакистане рассказал, что произошло

Самолет Pakistan International Airlines, летевший 22 мая из Лахора, трижды коснулся посадочной полосы в Карачи, но пилот резко набрал высоту и ушел на второй круг. При повторном заходе на посадку лайнер разбился, рассказал инженер Мухаммад Зубаир, который выжил при крушении.

"Скорые" забрали с места крушения шесть человек – двух пассажиров и четырех местных жителей Фото: ЕРА

До снижения в Карачи полет рейса PK8303 был спокойным, однако затем начались неприятности. Об этом рассказал журналистам AP Мухаммад Зубаир, один из двух выживших пассажиров A320, разбившегося 22 мая.

По его словам, самолет коснулся посадочной полосы один раз, затем – еще дважды. В этот момент пилот резко набрал высоту и ушел на второй круг.

Спустя некоторое время командир воздушного судна обратился к пассажирам, предупредив, что у машины проблемы с двигателем и что посадка может оказаться жесткой, вспоминает Зубаир.

Самолет сильно тряхнуло, мужчина списал это на турбулентность. Следующее, что он помнит, – сильный удар, "много дыма и огня, дети плакали".

По словам Зубаира, он пришел в себя после крушения и сумел выползти из салона. Кто-то увидел его среди обломков и отнес в скорую помощь.

Инженер по профессии, Зубаир называет происшедшее с ним чудом и началом своей второй жизни.

По данным департамента здравоохранения и социальной защиты провинции Синд, у мужчины ожоги 35% тела. Всего в катастрофе погибло 97 пассажиров рейса PK8303 – 68 мужчин, 26 женщин и трое детей. Кроме Зубаира, выжил президент Bank of Punjab Зафар Масуд. На земле травмы и ожоги получили четыре человека.

Airbus A320-214 авиакомпании Рakistan International Airlines, который летел из Лахора, 22 мая упал на жилой район города Карачи.