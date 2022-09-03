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"Мое время пришло". Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и собирается в "бессрочный отпуск"

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Кадыров: Мне кажется, я уже старый
Кадыров: Мне кажется, я уже старый
Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 сентября в Telegram заявил, что "засиделся" на своей должности и собирается "в отпуск".

По его словам, он "долгожитель" среди действующих глав субъектов РФ.

"Уже 15 лет, как я руковожу республикой… Думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. Мне кажется, я уже старый. Когда-то был молодой самый, неопытный. И сейчас таким же остался неопытным, но молодость ушла куда-то", – сказал Кадыров.

Контекст:

Кадырову 45 лет, Чечней он руководит с 2007 года.

Кадыров является ярым сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.

26 августа 2022 года в СБУ сообщили, что Кадырова уведомили о подозрении в совершении преступлений на территории Украины.

Теги: Россия, Чечня, Рамзан Кадыров
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