Кадыров требует установить ПВО в горах Чечни, а в Москве решили проверить сирены

Городское хозяйство Москвы 18 июля заявило, что 20 июля, с 10.40 до 12.00, последовательно в разных районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Системы звукоусиления будут находиться в работе не более одной минуты.

Оповещение также будут транслировать в эфире теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".

"Тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера", – говорится в сообщении.

Кроме того, Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в горах Чеченской Республики "как никогда востребованы системы ПВО".

"В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В связи с этим предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России, как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе. От врага в любой момент можно ожидать чего угодно, поэтому нам необходимы упреждающие тактические меры", – отметил он.