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Кадыров требует установить ПВО в горах Чечни, а в Москве решили проверить сирены

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20 июля в Москве проведут проверку сирен оповещения
20 июля в Москве проведут проверку сирен оповещения
Фото: depositphotos.com

На четвертый месяц войны РФ против Украины в Москве решили проверить работу сирен, а глава Чечни Рамзан Кадыров заговорил о необходимости разместить базу ПВО в горах Чечни.

Городское хозяйство Москвы 18 июля заявило, что 20 июля, с 10.40 до 12.00, последовательно в разных районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Системы звукоусиления будут находиться в работе не более одной минуты.

Оповещение также будут транслировать в эфире теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".

"Тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера", – говорится в сообщении.

Кроме того, Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в горах Чеченской Республики "как никогда востребованы системы ПВО".

"В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В связи с этим предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России, как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе. От врага в любой момент можно ожидать чего угодно, поэтому нам необходимы упреждающие тактические меры", – отметил он. 

Контекст:

С начала войны РФ против Украины в пограничных регионах России регулярно происходят взрывы на складах и возгорания нефтебаз. Например, 29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами, а 1 апреля в самом городе – пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти".

В ночь на 25 апреля в Брянске произошел пожар на территории нефтебазы, через несколько минут загорелось хранилище горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Местные жители говорили, что перед пожаром были взрывы.

А в последние несколько недель ВСУ активно уничтожают склады с оружием оккупантов в Херсонской области и на Донбассе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Чечня, Рамзан Кадыров, Москва, ПВО, война России против Украины
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