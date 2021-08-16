Молдова изменила правила въезда в страну из-за распространения COVID-19

Теперь нужно предъявить один из следующих документов:

сертификат о полной вакцинации,

ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну;

тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов;

справку о том, что человек переболел коронавирусом за последние полгода.

Если указанных документов нет, нужно пройти самоизоляцию в течение 14 дней. Эти требования не касаются детей до 12 лет и учащихся до 18 лет, которые едут на учебу или лечение.

Те, кто уже провел семь дней на самоизоляции и не заболел COVID-19, могут сдать ПЦР или антиген-тест на COVID-19. Если ПЦР-тест покажет отрицательный результат, разрешается закончить самоизоляцию.

С 16 августа в аэропорт Кишинева будут пускать только путешественников. Провожающим и встречающим не позволят находиться в здании.

В Молдове вступают в силу новые правила посещения ресторанов и баров, развлекательных мест, театров, музеев, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров и бассейнов. Допускается присутствие не более 50% людей от максимальной вместимости помещения, но не более 250 человек.

Ограничения коснутся фестивалей, ярмарок и торжественных мероприятий. При проведении массовых мероприятий на улице обязательно ношение защитных масок, если невозможно соблюдать социальную дистанцию в один метр.