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Московский суд оштрафовал Google на $260 тыс за отказ хранить данные в России

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Компания уже заплатила по штрафам и искам в России больше 8 млрд руб.
Компания уже заплатила по штрафам и искам в России больше 8 млрд руб.
Фото: ЕРА

Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15 млн руб. ($260 тыс.) за отказ хранить личные данные пользователей в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на решение суда, объявленное 16 июня.

Агентство отмечает, что в августе 2021 года компания уже была оштрафована за аналогичное нарушение на 3 млн руб, с того момента Google ничего не изменил.

Сумма текущих исков к российскому подразделению Google  превышает 3 млрд руб, оно уже заплатило по штрафам и искам больше 8 млрд руб., пишет RTVI. В марте компания запустила процедуру банкротства.

Так называемый закон о локализации данных российских пользователей Государственная дума приняла в 2014 году. Он требует от компаний, которые работают с данными российских пользователей, хранить базы данных на серверах в России. В 2019 году в него внесены правки об административной ответственности, за нарушение юридическим лицам грозит штраф от 2 до 6 млн руб.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Google приостановил всю коммерческую деятельность в России, пишет RTVI. Компания расторгла рекламные контракты, отключила монетизацию на платформах для российских пользователей, перестала оказывать платные услуги и подключать к своей облачной платформе новых клиентов из России.

18 мая, после ареста банковского счета, Google объявил, что готовится к закрытию офиса в России. Желающих уехать из России сотрудников трудоустроили в другие международные филиалы компании, сообщало агентство Bloomberg.

Теги: Россия, Google, Москва, штраф
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