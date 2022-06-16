Московский суд оштрафовал Google на $260 тыс за отказ хранить данные в России

Компания уже заплатила по штрафам и искам в России больше 8 млрд руб. Фото: ЕРА

Агентство отмечает, что в августе 2021 года компания уже была оштрафована за аналогичное нарушение на 3 млн руб, с того момента Google ничего не изменил.

Сумма текущих исков к российскому подразделению Google превышает 3 млрд руб, оно уже заплатило по штрафам и искам больше 8 млрд руб., пишет RTVI. В марте компания запустила процедуру банкротства.

Так называемый закон о локализации данных российских пользователей Государственная дума приняла в 2014 году. Он требует от компаний, которые работают с данными российских пользователей, хранить базы данных на серверах в России. В 2019 году в него внесены правки об административной ответственности, за нарушение юридическим лицам грозит штраф от 2 до 6 млн руб.