Мужа Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали из-за плохого самочувствия

Супруга британской королевы Елизаветы II, 99-летнего принца Филиппа, госпитализировали вечером 16 февраля из-за плохого самочувствия. Об этом 17 февраля сообщил королевский редактор телеканала ITV Крис Шип на своей странице в Twitter.
Он заявил, герцог Эдинбургский находится в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне.
This is the official statement from Buckingham Palace about the Duke of Edinburgh pic.twitter.com/7sF162ND9Y— Chris Ship (@chrisshipitv) February 17, 2021
Он добавил, что принца Филиппа госпитализировали по совету врача после того, как ему стало плохо. Ожидается, что он проведет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха.
BREAKING: Duke of Edinburgh, 99, in hospital— Chris Ship (@chrisshipitv) February 17, 2021
Журналист также отметил, что принц Филипп уже несколько дней плохо себя чувствует, но это не связано с коронавирусом.
Prince Philip’s illness is not Covid related we are told. He travelled to central London by car and it was not treated as an emergency admission.— Chris Ship (@chrisshipitv) February 17, 2021
He walked in unaided.
Buckingham Palace call it “purely precautionary” as he “had been feeling unwell for a short period.
9 января Елизавете II и принцу Филипп, сделали прививки от COVID-19. Инъекции вводил им королевский домашний врач в Виндзорском замке.
Елизавета II и принц Филипп должны были получить вакцину без каких-либо привилегий и в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. Эксперты в области здравоохранения говорили, что если королевская пара публично сообщит об инъекции, это сыграет значительную роль в борьбе с дезинформацией, распространяемой сторонниками теории заговора.