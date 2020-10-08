На голову Пенса во время дебатов села муха. Насекомому завели аккаунт в Twitter

Социальные сети в США полны мемов и шуток о мухе, которая во время дебатов между кандидатами на пост вице-президента – сенатором от штата Калифорния демократом Камалой Харрис и действующим вице-президентом США республиканцем Майком Пенсом – села на голову последнего.
Пенс не заметил насекомое и более минуты продолжал говорить.
Появился специальный аккаунт в Twitter, который ведется от имени "домашней мухи Пенса", там выкладывают остроты и фотожабы.
Муху называют истинным победителем дебатов.
I think that the fly won the debate! Credit to all the artist who came up with these. pic.twitter.com/V27EYg6X16— Cali (@CaliSmiles06) October 8, 2020
Другой твит напоминает, что политик, на которого в ходе дебатов садилась муха, затем проигрывал выборы.
Apparently flies landing on you during a debate is indicative of losing...#Debates2020 #VicePresidentialDebate2020 #Pence #Fly #Flies #Kamala pic.twitter.com/wEytqR44DJ— @hmmmNewsNow (@hmmmNewsNow) October 8, 2020
На курьез обратил внимание кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Он опубликовал в Twitter свое фото с мухобойкой и призвал жертвовать средства на его кампанию.
Pitch in * 5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV— Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020
Дебаты между Харрис и Пенсом прошли 7 октября в Университете Юты. Они говорили о реагировании США на пандемию COVID-19, об отношениях с Китаем и Россией, в том числе о вмешательстве РФ в выборы президента США 2016 года, и о том, готовы ли стать президентами в случае, если победитель выборов не сможет выполнять свои обязанности.