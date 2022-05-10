ГОРДОН
 
 
МИР

На концерте к 9 мая на российском "Первом канале" среди снимков фронтовиков показали фото Бонни и Клайда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На концерте показали фото Бонни и Клайда, сделанный в 1933 году
На концерте показали фото Бонни и Клайда, сделанный в 1933 году
Фото: Медуза – LIVE / Telegram

На российском "Первом канале" во время праздничного концерта "Уроки истории" ко Дню победы показали фото знаменитых американских грабителей Бонни и Клайда. Внимание на это обратили журналисты "Медузы".

Снимок продемонстрировали на экране среди фотографий фронтовиков под песню "Если б не было войны" в исполнении певицы Зары. По замыслу фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война.

Как отмечает журналист Илья Шепелин, из трансляции на сайте Первого канала фрагмент с фотографией Бонни и Клайда уже вырезали.

Этот снимок Бонни Паркер и Клайда Бэрроу был сделан в 1933 году за год до их убийства в штате Луизиана.

Контекст:

9 мая в России праздновали День Победы, во многих городах проходят парады. На параде в Москве, в частности, выступил президент России Владимир Путин, в своей речи он назвал нападение РФ на Украину "упреждающим отпором агрессии".

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Первый канал, День Победы, 9 мая, концерт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (182587)
2
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (58568)
3
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (35232)
4
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (31392)
5
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (26840)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (21145)
7
"Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным (18541)
8
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита возмутила сеть постом о Дне Победы (17522)
 
 
 
 