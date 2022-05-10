На концерте к 9 мая на российском "Первом канале" среди снимков фронтовиков показали фото Бонни и Клайда

Снимок продемонстрировали на экране среди фотографий фронтовиков под песню "Если б не было войны" в исполнении певицы Зары. По замыслу фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война.
Как отмечает журналист Илья Шепелин, из трансляции на сайте Первого канала фрагмент с фотографией Бонни и Клайда уже вырезали.
Этот снимок Бонни Паркер и Клайда Бэрроу был сделан в 1933 году за год до их убийства в штате Луизиана.
9 мая в России праздновали День Победы, во многих городах проходят парады. На параде в Москве, в частности, выступил президент России Владимир Путин, в своей речи он назвал нападение РФ на Украину "упреждающим отпором агрессии".
В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.