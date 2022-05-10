На концерте к 9 мая на российском "Первом канале" среди снимков фронтовиков показали фото Бонни и Клайда

На концерте показали фото Бонни и Клайда, сделанный в 1933 году Фото: Медуза – LIVE / Telegram

Снимок продемонстрировали на экране среди фотографий фронтовиков под песню "Если б не было войны" в исполнении певицы Зары. По замыслу фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война.

Как отмечает журналист Илья Шепелин, из трансляции на сайте Первого канала фрагмент с фотографией Бонни и Клайда уже вырезали.

Этот снимок Бонни Паркер и Клайда Бэрроу был сделан в 1933 году за год до их убийства в штате Луизиана.