На крупнейшую выставку технологий CES не допустили Россию. Всего участвуют 173 страны и территории

На сайте выставки указано, что на ней будут представлены 173 страны, территории и региона.

Телекомпания ВВС, президент и гендиректор Ассоциации потребительских технологий, которая организовала CES 2023, Гэри Шапиро рассказал, что Россию не приглашали, потому что учитывали "политическую ситуацию" и не чувствовали, что присутствие россиян на выставке будет уместно.

По словам организатора, на выставку просились несколько российских компаний, но им рекомендовали "отправиться в другую страну", если им это интересно.

Шапиро подчеркнул, что недопуск россиян – вопрос не правовой политики Соединенных Штатов, а позиция его организации.

ВВС отмечает, что позиция ее собеседника обозначена значком на лацкане его пиджака – с украинским флагом.

Украинские технологические компании на CES 2023 присутствуют, их более 10.

Выставка будет длиться до 8 января.