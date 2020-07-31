На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

В Чикаго и окрестностях во время выборов 3 ноября будет использоваться украинский язык. Таким образом власти сделали шаг навстречу многочисленной украинской диаспоре штата Иллинойс.

На выборах в США в 2020 году впервые можно будет проголосовать на украинском языке. Такое решение приняли в администрации округа Кук в штате Иллинойс, куда входят город Чикаго и пригороды, информирует "Голос Америки".

Украинский язык будет доступен избирателям в течение всех этапов выборов всех уровней – как президентских и парламентских, так и местных.

"Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать, – сообщила активистка Мила Луговая. – Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках – вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. Это действительно историческое решение и большое достижение для всей украинской общины".

Кроме украинского, власти будут использовать в процессе выборов 12 разных языков, в том числе польский и русский.

По словам Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении, поскольку это даст возможность привлечь к выборам людей, которые не владеют свободно английским и не разбираются в тонкостях избирательного процесса.

"Если абсолютно весь процесс перевести на украинский – скажем, программы кандидатов, если объяснить, кто избирается, какие функции будет этот человек выполнять, какие функции предусматривает эта должность, то люди будут выбирать более вдумчиво и осознанно. Следовательно, будут больше заинтересованы в выборах", – рассказала активистка.

Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят на соответствие.

"Каждое слово очень важно, а некоторые слова имеют двойные значения. И если проголосовавший человек затем скажет, что он это слово неправильно понял, соответственно, бюллетень и голос этого человека могут быть признаны недействительными", – отметила Луговая.

В Чикаго проживает более 46 000 украинцев.

Выборы президента США, а также членов Палаты представителей Конгресса и части сенаторов пройдут 3 ноября.