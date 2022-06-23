Наследный принц Саудовской Аравии посетит Турцию впервые после убийства журналиста Хашогги

Он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, чтобы "нормализировать отношения", которые были разорваны после убийства Хашогги, отмечает агентство.
Визит нацелен "восстановить имидж принца Мохаммеда за пределами Персидского залива". В свою очередь Эрдоган "ищет финансовой поддержки, которая могла бы помочь экономике Турции в преддверии президентских выборов", говорится в материале.
Две страны уже сняли ограничения на торговлю, полеты и показ телесериалов, а также прекратили "взаимное негативное освещение в СМИ".
Отношения между Анкарой и Эр-Риядом ухудшились после того, как в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года был убит 59-летний журналист Джамал Хашогги, неоднократно критиковавший власти Саудовской Аравии, в частности кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.
Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и уничтожили в кислоте на территории консульства или в резиденции генерального консула.
19 июня 2019 года спецдокладчик ООН по внесудебным казням обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем. Последний свою причастность к преступлению отрицал.
23 декабря 2019 года суд признал восьмерых человек виновными в убийстве журналиста. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Однако в мае 2020 года сыновья погибшего объявили, что прощают виновных. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии смертный приговор в таком случае подлежит пересмотру.
В октябре 2020 года невеста Хашогги Хатидже Дженгиз и основанная журналистом американская правозащитная группа "Дженгиз и демократия для арабского мира сейчас" подали гражданский иск в окружной суд округа Колумбия в США на Мухаммеда ибн Салмана и более 20 других должностных лиц арабской страны. Как заявляла американская разведка, именно принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста.