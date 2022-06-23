Наследный принц Саудовской Аравии посетит Турцию впервые после убийства журналиста Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии впервые за много лет посетит Турцию для переговоров с президентом Эрдоганом Фото: EPA

Он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, чтобы "нормализировать отношения", которые были разорваны после убийства Хашогги, отмечает агентство.

Визит нацелен "восстановить имидж принца Мохаммеда за пределами Персидского залива". В свою очередь Эрдоган "ищет финансовой поддержки, которая могла бы помочь экономике Турции в преддверии президентских выборов", говорится в материале.

Две страны уже сняли ограничения на торговлю, полеты и показ телесериалов, а также прекратили "взаимное негативное освещение в СМИ".