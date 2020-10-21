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Невеста Хашогги подала в американский суд на наследного принца Саудовской Аравии

В окружном суде округа Колумбия в США невеста убитого журналиста Джамала Хашогги Хатидже Дженгиз и основанная им правозащитная группа требуют возмещения убытков от наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана и его людей.

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Хашогги был убит два года назад
Хашогги был убит два года назад
Фото: ЕРА

Невеста убитого саудовского оппозиционного журналиста Джамала Хашогги Хатидже Дженгиз и основанная журналистом американская правозащитная группа "Дженгиз и демократия для арабского мира сейчас" (DAWN) подала гражданский иск в окружной суд округа Колумбия в США на наследного принца Саудовской Аравии и более 20 других должностных лиц арабской страны.

Об этом 20 октября проинформировал Reuters.

Агентство не называет имени наследного принца, указывая его как MBS, что, очевидно, означает Мохаммед ибн Салман.

Наследного принца Дженгиз и правозащитники обвиняют в том, что он приказал убить Хашогги. В частности, истцы считают, что Мохаммед ибн Салман и его люди занимались тем, что пытались "навсегда заставить замолчать господина Хашогги".

Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме. В США иск подан в связи с тем, что Хашогги был "законным резидентом" штата Вирджиния.

Среди ответчиков по делу – уже осужденные за убийство лица.

От наследного принца Саудовской Аравии и других фигурантов дела Хашогги истцы требуют "неопределенного возмещения убытков".

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности Мухаммеда ибн Салмана. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и уничтожили в кислоте на территории консульства или в резиденции генерального консула.

19 июня 2019 года спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем. Последний свою причастность к преступлению отрицает.

7 сентября уголовный суд Эр-Рияда вынес окончательный приговор по делу Хашогги. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый, еще один получил 10 лет заключения, двое – по семь лет лишения свободы.

23 декабря 2019 года суд признал этих восьмерых человек виновными в убийстве журналиста. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Однако в мае 2020 года сыновья погибшего объявили, что прощают виновных. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии смертный приговор в таком случае подлежал пересмотру.

Калламард заявила, что новые приговоры не имеют юридической и моральной легитимности.

Теги: США, Колумбия, убийство, Саудовская Аравия, правозащитники, журналисты, Джамал Хашогги, иск, суд
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