В Турции начался суд по делу об убийстве Хашогги

Прокуратура Стамбула обвиняет бывшего заместителя начальника разведки Саудовской Аравии и бывшего советника наследного принца Мухаммеда бин Салмана в подстрекательстве к убийству журналиста Джамала Хашогги. Остальные 18 человек подозреваются в совершении этого преступления. Никто из них не присутствует на судебном процессе, который стартовал в Турции.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года Фото: ЕРА

Сегодня в турецком Стамбуле началось судебное разбирательство над 20 гражданами Саудовской Аравии, которых считают причастными к убийству журналиста Джамала Хашогги в 2018 году. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Прокуратура Стамбула обвиняет бывшего заместителя начальника разведки Саудовской Аравии и бывшего советника наследного принца Мухаммеда бин Салмана в подстрекательстве к убийству Хашогги. Остальные 18 человек подозреваются в совершении этого преступления.

В случае осуждения обвиняемым грозит пожизненное заключение, что является в Турции самым суровым наказанием.

Фигуранты уголовного дела на суде не присутствуют.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана – министра обороны страны. Он вел собственную колонку в The Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и, вероятно, уничтожили в кислоте на территории консульства или в соседней резиденции генерального консула.

19 июня 2019 года специальный докладчик Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем Мухаммедом.

Последний свою причастность к убийству отрицает.

23 декабря суд в Саудовской Аравии признал восьмерых человек виновными в убийстве Хашогги. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Трое были признаны невиновными.

Убийцы Хашогги, вероятно, могут избежать смертной казни, потому что сыновья журналиста выпустили заявление, что прощают их.