Найденные в Польше обломки ракеты "воздух – земля" могут принадлежать местной армии – СМИ

По данным журналистов, боеприпас оказался в лесу не в результате обстрела из-за рубежа. Ракета может принадлежать польской армии, примерно в 10 километрах от Замостья находится военный авиационный завод, где ремонтируются, в частности, истребители F-16, а рядом – аэродром, который используется этими заводами и армией.
"Ракета не обязательно прилетела из России или с линии фронта [в Украине]. Следует помнить, что у нас есть МиГи-29, которые оснащены ракетами", – прокомментировал находку в лесу генерал армии Роман Полько.
Он предположил, что боеприпас мог быть потерян во время тренировочных полетов польских или украинских пилотов. Во время стрельбы ракета могла пробить учебную мишень насквозь и улететь дальше.
Генерал подчеркнул, что в армии Польши много постсоветского оружия – отсюда и надписи на нем на русском языке, о которых RMF FM сообщало ранее. Полько назвал маловероятной возможность того, что ракета прилетела под Замостье со стороны восточной границы.
О том, что военная прокуратура и полиция Польши изучают фрагменты воздушного военного объекта, найденные около города Быдгощ (Куявско-Поморское воеводство), 27 апреля сообщил в Twitter министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зебро.
Министерство обороны Польши подтвердило расследование и заверило, что ситуация не угрожает безопасности жителей.
По информации RMF24, обнаруженные в лесу фрагменты – это части ракеты класса "воздух –земля". По словам свидетелей, длина снаряда достигает нескольких метров. По данным журналистов, на ракете есть надписи на русском языке. Правоохранители не сообщили, взорвалась ли ракета при падении. Район обнаружения оцеплен полицией, там работают саперы.