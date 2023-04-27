Найденные в Польше обломки ракеты "воздух – земля" могут принадлежать местной армии – СМИ

По данным журналистов, боеприпас оказался в лесу не в результате обстрела из-за рубежа. Ракета может принадлежать польской армии, примерно в 10 километрах от Замостья находится военный авиационный завод, где ремонтируются, в частности, истребители F-16, а рядом – аэродром, который используется этими заводами и армией.

"Ракета не обязательно прилетела из России или с линии фронта [в Украине]. Следует помнить, что у нас есть МиГи-29, которые оснащены ракетами", – прокомментировал находку в лесу генерал армии Роман Полько.

Он предположил, что боеприпас мог быть потерян во время тренировочных полетов польских или украинских пилотов. Во время стрельбы ракета могла пробить учебную мишень насквозь и улететь дальше.

Генерал подчеркнул, что в армии Польши много постсоветского оружия – отсюда и надписи на нем на русском языке, о которых RMF FM сообщало ранее. Полько назвал маловероятной возможность того, что ракета прилетела под Замостье со стороны восточной границы.