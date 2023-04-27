В Польше обнаружили обломки "военного объекта". СМИ сообщают, что это ракета "воздух – земля" с надписями на русском

Правоохранители не сообщают, взорвалась ли ракета при падении Скриншот: FAKT.PL / Twitter

"Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под надзором Национальной прокуратуры возбудил дело в отношении останков воздушного военного объекта, обнаруженных в лесу в нескольких километрах от Быдгоща", – написал он.

По данным Зебро, место происшествия осматривают военные и эксперты.

Wydzia * Wojskowy Prokuratury Okr * gowej w Gda * sku, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, wszcz * post * powanie w sprawie szcz * tków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkana * cie kilometrów od Bydgoszczy. Miejsce zdarzenia oprócz prokuratorów badaj * wojskowi eksperci,… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) April 27, 2023

Министерство обороны Польши также сообщило в Twitter о находке на севере страны.

"Обломки неопознанного военного объекта были обнаружены недалеко от города Замость, примерно в 15 км от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности жителей", – говорится в сообщении.

W okolicach miejscowo * ci Zamo * ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szcz * tki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagra * a bezpiecze * stwu mieszka * ców. Miejsce znaleziska badaj * funkcjonariusze Policji, * andarmerii Wojskowej oraz saperzy. — Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) April 27, 2023

По информации RMF24, обнаруженные в лесу фрагменты – это части ракеты класса "воздух – земля".

"Она была найдена около Замости в Куявско-Поморском воеводстве 25 апреля, но упала в лесу некоторое время назад. Трудно сказать, было ли это несколько дней или несколько недель назад", – говорится в сообщении.

Свидетели, которые нашли боеприпас, обратили внимание на его размеры – длина снаряда достигает нескольких метров. По данным журналистов, на ракете есть надписи на русском языке.

Правоохранители не сообщают, взорвалась ли ракета при падении. Район обнаружения оцеплен полицией, там работают саперы, информирует RMF24.