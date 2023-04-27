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В Польше обнаружили обломки "военного объекта". СМИ сообщают, что это ракета "воздух – земля" с надписями на русском

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители не сообщают, взорвалась ли ракета при падении
Правоохранители не сообщают, взорвалась ли ракета при падении
Скриншот: FAKT.PL / Twitter

Военная прокуратура и полиция Польши изучают фрагменты воздушного военного объекта, найденные около города Быдгощ (Куявско-Поморское воеводство). Об этом министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зебро 27 апреля сообщил в Twitter.

"Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под надзором Национальной прокуратуры возбудил дело в отношении останков воздушного военного объекта, обнаруженных в лесу в нескольких километрах от Быдгоща", – написал он.

По данным Зебро, место происшествия осматривают военные и эксперты.

Министерство обороны Польши также сообщило в Twitter о находке на севере страны.

"Обломки неопознанного военного объекта были обнаружены недалеко от города Замость, примерно в 15 км от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности жителей", – говорится в сообщении.

По информации RMF24, обнаруженные в лесу фрагменты – это части ракеты класса "воздух – земля".

"Она была найдена около Замости в Куявско-Поморском воеводстве 25 апреля, но упала в лесу некоторое время назад. Трудно сказать, было ли это несколько дней или несколько недель назад", – говорится в сообщении.

Свидетели, которые нашли боеприпас, обратили внимание на его размеры – длина снаряда достигает нескольких метров. По данным журналистов, на ракете есть надписи на русском языке.

Правоохранители не сообщают, взорвалась ли ракета при падении. Район обнаружения оцеплен полицией, там работают саперы, информирует RMF24.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в 5 км от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибли два человека. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривались две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент лежит на России.

После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.

Теги: Польша, боеприпасы, расследование, ракета, Збигнев Зебро
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