ГОРДОН
 
 
МИР

Немецкая компания Bosch сворачивает деятельность в России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Bosch сворачивает деятельность в России из-за опасений, что продукцию компании могут использовать в военных целях
Bosch сворачивает деятельность в России из-за опасений, что продукцию компании могут использовать в военных целях
Фото: EPA

Немецкая группа компаний Bosch свернет деятельность в России. Об этом 18 марта со ссылкой на заявление компании сообщило агентство Bloomberg.

Поставки будут приостановлены из-за опасений, что продукцию Bosch российские власти могут использовать в военных целях.

Агентство уточняет, что компания провела проверку использования своей продукции в РФ после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Bosch в поставках комплектующих для российских боевых машин пехоты. Были ли найдены подтверждения этой информации, в компании не уточнили.

Bosch заявила, что также будет полностью остановлено производство на российских заводах немецкой компании, включая завод по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге.

Контекст:

Из-за начавшегося 24 февраля российского вторжения в Украину полностью или частично остановили деятельность в РФ сотни крупнейших компаний мира (например, Apple, McDonald's, IKEA, Netflix, BMW и многие другие).

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (59317)
2
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (28091)
3
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (23302)
4
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (22549)
5
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста (22275)
6
"Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов (20068)
7
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину (15195)
8
Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца (14538)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS