Немецкая компания Bosch сворачивает деятельность в России

Bosch сворачивает деятельность в России из-за опасений, что продукцию компании могут использовать в военных целях Фото: EPA

Поставки будут приостановлены из-за опасений, что продукцию Bosch российские власти могут использовать в военных целях.

Агентство уточняет, что компания провела проверку использования своей продукции в РФ после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Bosch в поставках комплектующих для российских боевых машин пехоты. Были ли найдены подтверждения этой информации, в компании не уточнили.

Bosch заявила, что также будет полностью остановлено производство на российских заводах немецкой компании, включая завод по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге.