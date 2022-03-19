Немецкая компания Bosch сворачивает деятельность в России

Поставки будут приостановлены из-за опасений, что продукцию Bosch российские власти могут использовать в военных целях.
Агентство уточняет, что компания провела проверку использования своей продукции в РФ после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Bosch в поставках комплектующих для российских боевых машин пехоты. Были ли найдены подтверждения этой информации, в компании не уточнили.
Bosch заявила, что также будет полностью остановлено производство на российских заводах немецкой компании, включая завод по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге.
Из-за начавшегося 24 февраля российского вторжения в Украину полностью или частично остановили деятельность в РФ сотни крупнейших компаний мира (например, Apple, McDonald's, IKEA, Netflix, BMW и многие другие).