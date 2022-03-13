Город на севере Ирака подвергся авиаудару, иранские ракеты упали возле консульства США – СМИ

По данным источников телеканала, в городе произошла серия взрывов, ракеты упали вблизи здания консульства США.
Для удара, предположительно, использовались иранские снаряды Fateh-110, сообщает СМИ. Ракеты, вероятно, выпущены с военной базы Хасабад в Иране, видео пусков обнародовал в Twitter пользователь из Израиля, которого The Jerusalem Post связывает с OSINT – лицами, которые занимаются разведкой на основании открытых источников.
Another video from missile launches from Khasabad military base in eastern Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/VkVB1dWegc— Aleph * * (@no_itsmyturn) March 12, 2022
Также о причастности Ирана пишет, ссылаясь на источники, Al Hadath.
* : * * * # * * * # * * * * * * * * * # * # * # * pic.twitter.com/R8OMRBaUwr— * * (@AlHadath) March 12, 2022
Voice Of Kurdistan в Twitter обнародовал спутниковый снимок, на котором виден масштаб атаки.
Satellite images of missiles fired at #Erbil pic.twitter.com/Sg6Ve8zybp— Voice Of Kurdistan (@vofkurdistan) March 12, 2022
Агентство Reuters пишет, что в минздраве Курдистана сообщили: предварительно жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Видео ракетного удара опубликовал в Twitter журналист канала Kurdistan24, также видео обнародовали в Twitter канала.
First footage of recent rocket attack near #Kurdistan24. pic.twitter.com/sj6SSUStsJ— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) March 12, 2022
Video shows the moment of the attack near the Kurdistan 24 office that caused damage to the Kurdistan 24 building. pic.twitter.com/c0SBSIHRv4— Kurdistan 24 English (@K24English) March 13, 2022
По сообщению журналиста, в результате обстрела повреждена студия телеканала.
Украинский журналист-военкор Андрей Цаплиенко уверен, что конечный бенефициар атаки – Россия.
Он обратил внимание, что в иранских Telegram-каналах публикуют посты в поддержку этого обстрела и символику, которая размещена на технике российских оккупантов, вторгшихся в Украину 24 февраля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Эрбиль – столица Иракского Курдистана, который входит в состав Ирака и имеет автономию.
Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение всего ХХ века они пытались обрести национальную независимость.