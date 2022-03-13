Город на севере Ирака подвергся авиаудару, иранские ракеты упали возле консульства США – СМИ

По данным источников телеканала, в городе произошла серия взрывов, ракеты упали вблизи здания консульства США.

Для удара, предположительно, использовались иранские снаряды Fateh-110, сообщает СМИ. Ракеты, вероятно, выпущены с военной базы Хасабад в Иране, видео пусков обнародовал в Twitter пользователь из Израиля, которого The Jerusalem Post связывает с OSINT – лицами, которые занимаются разведкой на основании открытых источников.

Another video from missile launches from Khasabad military base in eastern Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/VkVB1dWegc — Aleph * * (@no_itsmyturn) March 12, 2022

Также о причастности Ирана пишет, ссылаясь на источники, Al Hadath.

Voice Of Kurdistan в Twitter обнародовал спутниковый снимок, на котором виден масштаб атаки.

Satellite images of missiles fired at #Erbil pic.twitter.com/Sg6Ve8zybp — Voice Of Kurdistan (@vofkurdistan) March 12, 2022

Агентство Reuters пишет, что в минздраве Курдистана сообщили: предварительно жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Видео ракетного удара опубликовал в Twitter журналист канала Kurdistan24, также видео обнародовали в Twitter канала.

First footage of recent rocket attack near #Kurdistan24. pic.twitter.com/sj6SSUStsJ — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) March 12, 2022

Video shows the moment of the attack near the Kurdistan 24 office that caused damage to the Kurdistan 24 building. pic.twitter.com/c0SBSIHRv4 — Kurdistan 24 English (@K24English) March 13, 2022

По сообщению журналиста, в результате обстрела повреждена студия телеканала.

Украинский журналист-военкор Андрей Цаплиенко уверен, что конечный бенефициар атаки – Россия.

Он обратил внимание, что в иранских Telegram-каналах публикуют посты в поддержку этого обстрела и символику, которая размещена на технике российских оккупантов, вторгшихся в Украину 24 февраля.

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