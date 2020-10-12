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Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по экономике. Лауреата пришлось будить коллеге

Жена нобелевского лауреата по экономике Пола Милгрома наблюдала из Стокгольма через камеры видеонаблюдения, как в Стэнфорде (США) ее мужа будит коллега Роберт Уилсон, чтобы сообщить о присуждении премии.

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Уилсон (на фото слева) постучал к Милгрому в 2.15 ночи
Уилсон (на фото слева) постучал к Милгрому в 2.15 ночи
Фото: ЕРА

Объявив 12 октября о лауреатах премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике, Нобелевский комитет не смог связаться с одним из победителей – американским экономистом и преподавателем Стэнфордского университета Полом Милгромом.

Об этом университет сообщил в Twitter.

"Нобелевский комитет не смог связаться с Полом Милгромом, чтобы поделиться новостью о его победе, поэтому его коллега-победитель и сосед Роберт Уилсон постучал в его дверь посреди ночи", – сказано в твите.

Вуз опубликовал видео, снятое камерой видеонаблюдения возле двери Милгрома. На нем мужчина и женщина стучат в дверь, сообщая о победе в соискании премии.

Позже в Стэнфордском университете рассказали в Twitter, что Уилсон позвонил в дверь Милгрома в 2.15 по местному времени (в Стокгольме в этот момент было 11.15).

"Жена Милгрома, которая находится в Стокгольме, получила уведомление с камеры наблюдения на свой телефон. Ей пришлось смотреть вживую, как Уилсон сказал Милгрому, что выиграл Нобелевскую премию", – объяснили в Стэнфорде.

Нобелевскую премию 2020 года по экономике американцам Милгрому и Уилсону присудили за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. "Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире", – сказано в релизе комитета.

Размер премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля, как и Нобелевской премии, в 2020 году составляет 10 млн шведских крон (около $1,12 млн).

Теги: США, Швеция, экономика, премия, преподаватели, Стокгольм, Нобелевский комитет, камеры наблюдения
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