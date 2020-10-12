Нобелевскую премию по экономике дали за развитие теории аукционов

Американским экономистам Полу Милгрому и Роберту Уильсону присудили премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов их проведения.

Милгром и Уилсон (их фото на слайде) – преподаватели Стэнфордского университета Фото: ЕРА

Лауреатами премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике стали американские экономисты и преподаватели Стэнфордского университета Пол Милгром и Роберт Уильсон, сообщил в Twitter Нобелевский комитет.

Премию присудили "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

"Пол Милгром и Роберт Уилсон исследовали, как работают аукционы. Они использовали свои знания для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастот. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире", – сказано в релизе, опубликованном на сайте комитета.

Размер премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля, как и Нобелевской премии, в 2020 году составляет 10 млн шведских крон (около $1,12 млн).

Лауреатов Нобелевской премии по медицине объявили 5 октября, по физике – 6-го, по химии – 7-го, по литературе – 8-го, лауреата премии мира назвали 9 октября.