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Nokia запросила у США и Финляндии лицензии на поставки в РФ для выполнения заключенных контрактов – СМИ

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После российского вторжения в Украину Nokia объявила о приостановке поставок
После российского вторжения в Украину Nokia объявила о приостановке поставок
Фото: depositphotos.com

Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования финская Nokia запросила у властей США и Финляндии экспортные лицензии на поставку своей продукции в Россию. Об этом российскому агентству РБК рассказал источник, близкий к одному из операторов связи, и собеседник в российском правительстве.

Речь идет о поставке запчастей, необходимых для поддержания функционирования существующих сетей в течение трех лет. По словам источника, переговоры со всеми заказчиками находятся на завершающей стадии.

Запрос был направлен в министерство иностранных дел Финляндии и бюро промышленности и безопасности США. По словам одного из собеседников РБК, европейской компании потребовалось разрешение регулятора США, поскольку в 2016 году Nokia поглотила франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent и часть патентов записана на местные компании.

После российского вторжения в Украину Nokia объявила о приостановке поставок и намерении постепенно свернуть бизнес в РФ. По данным РБК, российские юридические лица Nokia будут ликвидировать по мере завершения обязательств компании перед клиентами. Предполагается, что на это уйдет примерно год после получения экспортных лицензий.

Два источника издания, близких к операторам связи, сообщили, что Nokia рекомендовала своим клиентам обращаться за технической поддержкой в российское ООО "Телесистемы Сервис". Эта компания, как утверждается, будет осуществлять техническую поддержку установленного у операторов оборудования Nokia. В ней будет работать часть сотрудников российских юрлиц финской компании.

Контекст:

После 24 февраля из страны-агрессора России стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, на 7 ноября из РФ уже ушло более 1200 компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Nokia, Финляндия, лицензия, технологии, торговля
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