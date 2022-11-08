Nokia запросила у США и Финляндии лицензии на поставки в РФ для выполнения заключенных контрактов – СМИ

Речь идет о поставке запчастей, необходимых для поддержания функционирования существующих сетей в течение трех лет. По словам источника, переговоры со всеми заказчиками находятся на завершающей стадии.

Запрос был направлен в министерство иностранных дел Финляндии и бюро промышленности и безопасности США. По словам одного из собеседников РБК, европейской компании потребовалось разрешение регулятора США, поскольку в 2016 году Nokia поглотила франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent и часть патентов записана на местные компании.

После российского вторжения в Украину Nokia объявила о приостановке поставок и намерении постепенно свернуть бизнес в РФ. По данным РБК, российские юридические лица Nokia будут ликвидировать по мере завершения обязательств компании перед клиентами. Предполагается, что на это уйдет примерно год после получения экспортных лицензий.

Два источника издания, близких к операторам связи, сообщили, что Nokia рекомендовала своим клиентам обращаться за технической поддержкой в российское ООО "Телесистемы Сервис". Эта компания, как утверждается, будет осуществлять техническую поддержку установленного у операторов оборудования Nokia. В ней будет работать часть сотрудников российских юрлиц финской компании.