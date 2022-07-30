Норвегия передала Украине 14 патрульных бронированных машин

Машины IVECO LAV III использовали в Афганистане норвежские войска, отметили в правительстве страны Фото: mil.in.ua

Отмечается, что машины подвижны и обладают хорошей защитой. Такие же использовали в Афганистане норвежские войска, добавили в правительстве.

"Машины востребованы украинскими властями и поставляются в дополнение к другой военной технике, такой как артиллерия, переносные зенитные комплексы и бронетранспортеры, которые Норвегия уже передала Украине", – говорится в сообщении.

По словам министра обороны Берна Арильда Грамма, Норвегия "продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу".

"Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", – подчеркнул Грамм.

Война России против Украины. Главное (обновляется)