Норвегия передала Украине 14 патрульных бронированных машин

Отмечается, что машины подвижны и обладают хорошей защитой. Такие же использовали в Афганистане норвежские войска, добавили в правительстве.
"Машины востребованы украинскими властями и поставляются в дополнение к другой военной технике, такой как артиллерия, переносные зенитные комплексы и бронетранспортеры, которые Норвегия уже передала Украине", – говорится в сообщении.
По словам министра обороны Берна Арильда Грамма, Норвегия "продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу".
"Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", – подчеркнул Грамм.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 июня в минобороны Норвегии заявили о передаче Украине 22 самоходных гаубиц M109, а также боеприпасы и запчасти к ним.
29 июня министерство обороны Норвегии сообщило, что страна сотрудничает с Великобританией в вопросе передачи Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS M270.
В начале июля в правительстве Норвегии заявили, что передадут Украине помощь на сумму 10 млрд норвежских крон (около $1 млрд). Норвегия в частности согласилась предоставить три машины РСЗО.