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Норвегия передала Украине 14 патрульных бронированных машин

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Машины IVECO LAV III использовали в Афганистане норвежские войска, отметили в правительстве страны
Машины IVECO LAV III использовали в Афганистане норвежские войска, отметили в правительстве страны
Фото: mil.in.ua

Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Об этом 29 июля сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что машины подвижны и обладают хорошей защитой. Такие же использовали в Афганистане норвежские войска, добавили в правительстве.

"Машины востребованы украинскими властями и поставляются в дополнение к другой военной технике, такой как артиллерия, переносные зенитные комплексы и бронетранспортеры, которые Норвегия уже передала Украине", – говорится в сообщении.

По словам министра обороны Берна Арильда Грамма, Норвегия "продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу".

"Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", – подчеркнул Грамм.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 июня в минобороны Норвегии заявили о передаче Украине 22 самоходных гаубиц M109, а также боеприпасы и запчасти к ним.

29 июня министерство обороны Норвегии сообщило, что страна сотрудничает с Великобританией в вопросе передачи Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS M270.

В начале июля в правительстве Норвегии заявили, что передадут Украине помощь на сумму 10 млрд норвежских крон (около $1 млрд). Норвегия в частности согласилась предоставить три машины РСЗО.

Теги: Россия, Украина, Афганистан, Норвегия, правительство, военная помощь, вторжение, война России против Украины
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