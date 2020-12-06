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Новая власть в США уменьшит амбиции Кремля в Черноморском регионе – американский генерал в отставке Ходжес

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес выразил надежду, что с приходом к власти демократа Джо Байдена Штаты будут действовать более решительно в отношении Кремля, особенно в Черноморском регионе.

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Ходжес (на фото) настроен оптимистично в вопросе более тесного сотрудничества НАТО и Украины с приходом к власти Байдена
Ходжес (на фото) настроен оптимистично в вопросе более тесного сотрудничества НАТО и Украины с приходом к власти Байдена
Фото: EPA

С приходом к власти в США демократа Джо Байдена Штаты будут более тесно сотрудничать со всеми европейскими союзниками и партнерами, а также станут более жесткими к Кремлю. Об этом 3 декабря в эфире телеканала "Дом" заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Я думаю, новая администрация, вероятно, будет более жесткой по отношению к Кремлю... Избранный президент Байден уже дал понять, что США будут более тесно сотрудничать со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами, чем нынешняя администрация. Так что относительно Украины я буду осторожен, но оптимистичен", – сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли сотрудничество Украины и НАТО теснее с приходом к власти Байдена.

Он также отметил, что такое сотрудничество может уменьшит амбиции Кремля.

"Я думаю, что это уменьшит амбиции и агрессию Кремля. Черноморский регион – это то, что я бы назвал котлом конкуренции. Это место, где Запад должен сказать русским, что нельзя применять силу для изменения суверенных границ европейских стран. И что Россия – Кремль, – вы не можете выбирать, как поступать Украине, Грузии или Молдове. Я надеюсь, что администрация Байдена будет действовать более решительно", – добавил генерал.

Ходжес подчеркнул, что значение Черноморского региона усиливается не только в разрезе военной, но и экономической конкуренции.

"Например, Россия из-за незаконной аннексии Крыма теперь выступает против экономической зоны Румынии в Черном море. Возможность разногласий по поводу этих претензий тоже немаловажна. Я полагаю, что Европейский союз обратит на это внимание. И здесь речь идет о соблюдении международного права. Нам действительно нужно, чтобы Германия играла более активную роль в оказании давления на Кремль. Я считаю, что Германия – единственная страна, которая может изменить поведение Кремля или хотя бы повлиять на него", – сказал он. 

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В начале декабря этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе из-за увеличения военного присутствия России в оккупированном Крыму.

Теги: Россия, США, Крым, НАТО, Джо Байден, Кремль, Бен Ходжес
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