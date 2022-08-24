Нынешняя засуха в Европе может оказаться сильнейшей за 500 лет – Еврокомиссия

Согласно отчету экспертов, серьезный дефицит осадков на Европейском континенте и нехватка воды для орошения полей негативно влияют на урожайность яровых культур – в частности, урожайность кукурузы, сои и подсолнечника в текущем году, по подсчетам специалистов, упадет на 15%. Также отсутствие осадков значительно увеличивает риск пожаров.

Кроме того, засуха затронула полноводность рек, негативно повлияв на энергетический сектор (выработку гидроэлектроэнергии) и речной транспорт. Внутреннее судоходство (например, по Рейну и Дунаю) сейчас затруднено из-за критически низкого уровня воды.

К примеру, в Испании запасы воды в водохранилищах составляют около 58% от среднего значения, а в некоторых южных регионах (Андалусия и Эстремадура) оцениваются примерно в 30%.

Эксперты EDO обращают внимание на то, что дожди в середине августа, возможно, смягчили последствия засухи, но в некоторых случаях ливни и грозы лишь нанесли дополнительный ущерб почве.

Ученые считают, что жаркая засушливая погода сохранится в Западной Европе и Средиземноморье до ноября.

"Нынешняя засуха в Европе кажется самой сильной за последние 500 лет", – прокомментировали отчет обсерватории засухи в Еврокомиссии.

The current drought in Europe appears to be the worst in at least 500 years, according to @EU_ScienceHub experts.



The severe rainfall deficit is affecting crops and increasing the risk of fires.



It has also impacted rivers, affecting the energy sector and river transport. * — European Commission * (@EU_Commission) August 23, 2022







