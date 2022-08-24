Нынешняя засуха в Европе может оказаться сильнейшей за 500 лет – Еврокомиссия

Согласно отчету экспертов, серьезный дефицит осадков на Европейском континенте и нехватка воды для орошения полей негативно влияют на урожайность яровых культур – в частности, урожайность кукурузы, сои и подсолнечника в текущем году, по подсчетам специалистов, упадет на 15%. Также отсутствие осадков значительно увеличивает риск пожаров.
Кроме того, засуха затронула полноводность рек, негативно повлияв на энергетический сектор (выработку гидроэлектроэнергии) и речной транспорт. Внутреннее судоходство (например, по Рейну и Дунаю) сейчас затруднено из-за критически низкого уровня воды.
К примеру, в Испании запасы воды в водохранилищах составляют около 58% от среднего значения, а в некоторых южных регионах (Андалусия и Эстремадура) оцениваются примерно в 30%.
Эксперты EDO обращают внимание на то, что дожди в середине августа, возможно, смягчили последствия засухи, но в некоторых случаях ливни и грозы лишь нанесли дополнительный ущерб почве.
Ученые считают, что жаркая засушливая погода сохранится в Западной Европе и Средиземноморье до ноября.
"Нынешняя засуха в Европе кажется самой сильной за последние 500 лет", – прокомментировали отчет обсерватории засухи в Еврокомиссии.
The current drought in Europe appears to be the worst in at least 500 years, according to @EU_ScienceHub experts.— European Commission * (@EU_Commission) August 23, 2022
The severe rainfall deficit is affecting crops and increasing the risk of fires.
It has also impacted rivers, affecting the energy sector and river transport. *
В 2021 году в ООН заявляли, что засуха – это скрытый глобальный кризис, который рискует стать "следующей пандемией", если страны не примут срочные меры по использованию водных и земельных ресурсов и борьбе с чрезвычайной ситуацией с климатом.
"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды", – цитировала газета The Guardian специального представителя генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий Мами Мизутори. Она отметила, что проблема засухи в настоящее время настолько широко распространена, что к концу столетия практически все страны в той или иной мере столкнутся с ней.
По данным ООН, по меньшей мере 1,5 млрд человек непосредственно пострадали от засух в этом столетии, а экономические потери за это время оцениваются примерно в $124 млрд.