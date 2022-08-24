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Нынешняя засуха в Европе может оказаться сильнейшей за 500 лет – Еврокомиссия

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Европа продолжает страдать от сильнейшей засухи
Европа продолжает страдать от сильнейшей засухи
Фото: ЕРА

Почти две трети (64%) территории Европы либо уже страдают от засухи, либо приближаются к этому состоянию из-за отсутствия дождей и высокой температуры воздуха. Об этом сообщила в своем августовском отчете Европейская обсерватория засухи (EDO), которую курирует Еврокомиссия.

Согласно отчету экспертов, серьезный дефицит осадков на Европейском континенте и нехватка воды для орошения полей негативно влияют на урожайность яровых культур – в частности, урожайность кукурузы, сои и подсолнечника в текущем году, по подсчетам специалистов, упадет на 15%. Также отсутствие осадков значительно увеличивает риск пожаров.

Кроме того, засуха затронула полноводность рек, негативно повлияв на энергетический сектор (выработку гидроэлектроэнергии) и речной транспорт. Внутреннее судоходство (например, по Рейну и Дунаю) сейчас затруднено из-за критически низкого уровня воды.

К примеру, в Испании запасы воды в водохранилищах составляют около 58% от среднего значения, а в некоторых южных регионах (Андалусия и Эстремадура) оцениваются примерно в 30%.

Эксперты EDO обращают внимание на то, что дожди в середине августа, возможно, смягчили последствия засухи, но в некоторых случаях ливни и грозы лишь нанесли дополнительный ущерб почве.

Ученые считают, что жаркая засушливая погода сохранится в Западной Европе и Средиземноморье до ноября.

"Нынешняя засуха в Европе кажется самой сильной за последние 500 лет", – прокомментировали отчет обсерватории засухи в Еврокомиссии.



Контекст:

В 2021 году в ООН заявляли, что засуха – это скрытый глобальный кризис, который рискует стать "следующей пандемией", если страны не примут срочные меры по использованию водных и земельных ресурсов и борьбе с чрезвычайной ситуацией с климатом.

"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды", – цитировала газета The Guardian специального представителя генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий Мами Мизутори. Она отметила, что проблема засухи в настоящее время настолько широко распространена, что к концу столетия практически все страны в той или иной мере столкнутся с ней.

По данным ООН, по меньшей мере 1,5 млрд человек непосредственно пострадали от засух в этом столетии, а экономические потери за это время оцениваются примерно в $124 млрд.

Теги: транспорт, пожар, климат, Еврокомиссия, кризис, урожай, дожди, Europe, Европейский союз, Европа, засуха, температура, судоходство
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