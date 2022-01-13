В Австралии зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений

Рекорд был зафиксирован в городе Онслоу (запад Австралии). Еще в двух городах страны (Марде и Роборне) в этот день столбик термометра поднимался выше +50 °C. 14 января синоптики прогнозируют усиление жары.

Метеоролог Люк Хантингтон отметил, что на рекордную жару повлияли отсутствие дождей и масштабные лесные пожары на западе Австралии в декабре 2021 года. Такую же температуру на западе Австралии зафиксировали в 1962 году.