В Австралии зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений

Рекорд был зафиксирован в городе Онслоу (запад Австралии). Еще в двух городах страны (Марде и Роборне) в этот день столбик термометра поднимался выше +50 °C. 14 января синоптики прогнозируют усиление жары.
Метеоролог Люк Хантингтон отметил, что на рекордную жару повлияли отсутствие дождей и масштабные лесные пожары на западе Австралии в декабре 2021 года. Такую же температуру на западе Австралии зафиксировали в 1962 году.
В докладе, опубликованном в августе 2021 года на сайте межправительственной группы экспертов по изменению климата, говорится, что глобальное потепление на Земле, вызванное деятельностью человека, происходит с беспрецедентной скоростью и приводит к многочисленным экстремальным погодным явлениям на всей планете.
2020 год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в мае 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века".
В 2021 году более 400 метеостанций по всему миру сообщили о температурных рекордах. По мнению метеоролога Максимилиано Эрреры, прошлый год может войти в пятерку или шестерку самых жарких в истории, продолжив долгосрочный восходящий тренд.