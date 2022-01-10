В 2021 году в мире было зафиксировано свыше 400 температурных рекордов

По мнению Эрреры, 2021 год может войти в пятерку или шестерку самых жарких в истории, продолжив долгосрочный восходящий тренд. Последние шесть лет были шестью самыми жаркими за всю историю наблюдений.

2021 Globally according to Copernicus was the 5th warmest year on records. Australia,Europe and South Africa were relatively cooler vs. past years. Alaska and Eastern Russia had a cool year. Warmest year ever in China,Central Asia,parts of Sahel and Arabian Peninsula. https://t.co/hFiaRg6Tga — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) January 10, 2022

По информации Эрреры, десять стран – Оман, ОАЭ, Канада, США, Марокко, Турция, Тайвань, Италия, Тунис и Доминика – побили или повторили свой национальный рекорд, 107 стран побили свой месячный рекорд высокой температуры. В США июнь 2021 года был признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Инфографика: theguardian.com

В нескольких странах были зафиксированы и необычно низкие температуры, как, например, в Испании, где показатели термометра опустились до рекордных -35,8 °С.

Также было установлено несколько континентальных и планетарных рекордов: в Африке июнь и сентябрь стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, а в Италии в августе была зарегистрирована рекордная для Европы температура в +48 °С. В июле у Фернас-Крик в Долине смерти в США было +54,4 °C – самая высокая достоверно зарегистрированная температура на Земле.

Метеоролог Скотт Дункан, который собирает данные о погоде в мире, указал на летние волны тепла в Европе, которые побили рекорды в ряде стран и сопровождались лесными пожарами по всему Средиземноморью. Им предшествовали жаркий март, резкое похолодание в начале апреля, которое "было катастрофическим для многих сельскохозяйственных предприятий Франции", а затем июльские наводнения. Он также обратил внимание на жару на Аляске в декабре, когда ряд рекордов был побит с большим отрывом.

По данным Китайского метеорологического управления, Китай пережил самый жаркий год за всю историю. Самым удивительным явлением стал дождь, который обрушился на центральную провинцию Хэнань: за три дня в регионе выпало больше осадков, чем обычно выпадает за целый год.

Другими необычными погодными явлениями прошлого года были жара в Сибири летом и сильные морозы в Техасе в феврале. Погибли десятки людей, миллионы домов остались без электричества, а последствия привели к громким политическим скандалам.

Но ключевым событием 2021 года для метеорологического и климатологического сообществ стала экстремальная волна тепла, которая обрушилась на западное побережье США в июне – июле, создала тепловой купол и побила рекорды до 5 °C в некоторых местах.

Эррера назвал это событие "матерью всех тепловых волн".