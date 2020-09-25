Один из подозреваемых в нападении на прохожих у бывшей редакции Charlie Hebdo признал вину – СМИ

Задержанный французской полицией основной подозреваемый в нападении на прохожих у бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже сказал, что ему 18 лет и что он пакистанец. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Мотивы нападения человека с ножом на прохожих возле бывшего офиса Charlie Hebdo в Париже пока неизвестны Фото: ЕРА

Главный подозреваемый в нападении на людей возле бывшего офиса журнала Charlie Hebdo в Париже признал вину. Об этом говорится на сайте телеканала BFMTV.

Он также сказал, что ему 18 лет и что он пакистанского происхождения, однако эти заявления не имеют подтверждения, поскольку у задержанного нет с собой документов, уточнили журналисты.

В результате нападения с мачете в 11-м районе Парижа 25 сентября ранения получили два человека. Сначала была информация о четырех пострадавших. Вероятного злоумышленника задержали в районе Бастилии, его одежда была в крови.

Под стражу взяли еще одного человека, который может быть причастен к поножовщине.

Нападение с ножом на прохожих в Париже местная прокуратура трактует как терроризм. Мотивы нападения пока неясны.