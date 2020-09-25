Нападение с ножом в Париже прокуратура трактует как терроризм

Национальный антитеррористический прокурор Франции Жан-Франсуа Рикар перечислил три признака, которые позволяют считать терактом нападение с ножом возле бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже. Два из них связаны с журналом.

Нападение с ножом на людей, которое произошло 25 сентября в Париже возле бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, классифицировано как терроризм. Об этом заявил национальный антитеррористический прокурор Жан-Франсуа Рикар, информирует Le Figaro.

Он объяснил, что ситуация классифицирована как террористическая по трем причинам: инцидент произошел рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo, который уже был объектом террористической атаки; нападение произошло как раз во время суда над исполнителями атаки на журнал; "явное желание" убить людей, которых нападавшие не знали.

Рикар подтвердил арест основного подозреваемого в нападении.

По его словам, под стражу взяли еще одного человека, который может быть причастен к поножовщине. Проверяют возможные связи задержанного с арестованным.

"Главным преступником" является 18-летний выходец из Пакистана, отметил Рикар. Второму задержанному – 33 года.

В результате нападения с мачете в 11-м районе Парижа ранения получили два человека. Сначала была информация о четырех пострадавших. Вероятного злоумышленника задержали в районе Бастилии, его одежда была в крови.