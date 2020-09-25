Фигурантов дела о теракте возле Дворца спорта в Харькове объявили в розыск. В 2019 году их передали в ОРДЛО

Судебное производство по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове приостановили на время розыска фигурантов дела Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, сообщил адвокат Олег Головков.

Теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел в феврале 2015 года Фото: ЕРА

25 сентября Харьковский апелляционный суд объявил в розыск обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Об этом 25 сентября сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Олег Головков, который представляет потерпевших.

"На судебное заседание обвиняемые не явились. На основании предоставленных нами документов о том, что они не уведомили об изменении их местонахождения, прокурор обратился с ходатайством об объявлении их в розыск. Суд удовлетворил ходатайство и остановил производство по делу на время розыска", – сказал он.

Головков объяснил, что суд первой инстанции обязывал обвиняемых уведомлять об изменении своего местонахождения.

Тетюцкого, Башлыкова и Дворникова передали представителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в рамках обмена, который состоялся 29 декабря 2019 года.

22 февраля 2015 года недалеко от Дворца спорта в Харькове в момент формирования колонны проукраинских активистов прогремел взрыв. На месте погибли два человека – один из координаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко. Пострадали 11 человек, из которых двое позже скончались в больнице – школьник Даниил Дидык и студент Николай Мельничук.

Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт. 26 февраля СБУ задержала трех жителей области, которым объявили о подозрении в совершении данного преступления. Один из них дал признательные показания и сообщил, что теракт был организован по указанию из России и что за его организацию ему пообещали вознаграждение $10 тыс.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

26 декабря 2019 года во время заседания по этому делу прокурор Владимир Лымарь заявил, что Россия "принципиально" включила Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова в список для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса.

28 декабря суд признал Тетюцкого, Башлыкова и Дворникова виновными и приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества и возмещением ущерба потерпевшим. До вступления приговора в силу их отпустили под личное обязательство. Все трое не признали вину.

В январе 2020 года адвокат Дворникова Игорь Нагорный заявил, что приговоры всем троим обвиняемым обжалованы "в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства". Нагорный не уточнил, каким образом будет обеспечена явка осужденных на заседания.