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Осужденные за теракт возле Дворца спорта в Харькове обжалуют приговоры – адвокат

Защита Виктора Тетюцкого, Владимира Дворникова и Сергея Башлыкова, которых суд признал виновными в совершении теракта в Харькове, обжалует приговоры в связи с "неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства", заявил адвокат Дворникова Игорь Нагорный. В декабре все трое осужденных были переданы на временно оккупированные территории Украины в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Суд в декабре 2019 года признал Тетюцкого, Дворникова и Башлыкова виновными в совершении теракта
Суд в декабре 2019 года признал Тетюцкого, Дворникова и Башлыкова виновными в совершении теракта
Фото: pixabay.com

Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков, которые были приговорены к пожизненному заключению за совершение теракта в Харькове, обжаловали решение суда. Об этом "Громадському" 30 января сказал адвокат Дворникова Игорь Нагорный.

"Приговор обжалуем в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства", – сказал он.

По его словам, защита Тетюцкого и Башлыкова подала аналогичные жалобы.

Нагорный не уточнил, каким образом будет обеспечена явка осужденных на заседания.

22 февраля 2015 года недалеко от Дворца спорта в Харькове в момент формирования колонны проукраинских активистов прогремел взрыв. На месте погибли два человека – один из координаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко. Пострадали 11 человек, из которых двое позже скончались в больнице – школьник Даниил Дидык и студент Николай Мельничук.

Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.

26 февраля СБУ задержала трех жителей области, которым объявили о подозрении в совершении данного преступления. Один из них дал признательные показания и сообщил, что теракт был организован по указанию из России и что за его организацию ему пообещали вознаграждение $10 тыс.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

26 декабря 2019 года во время заседания по этому делу прокурор Владимир Лымарь заявил, что Россия "принципиально" включила Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова в список для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса. 

28 декабря суд признал Тетюцкого, Башлыкова и Дворникова виновными и приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества и возмещением ущерба потерпевшим. До вступления приговора в силу их отпустили под личное обязательство. Все трое не признали вину.

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей состоялся 29 декабря.

Теги: Харьков, апелляция, пожизненное заключение, обмен удерживаемыми лицами, Сергей Башлыков, Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий
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