Одну из самых высоких башен мира в Малайзии подсветили в цвета флага Украины

Самая высокая телекоммуникационная башня в Куала-Лумпуре в честь Дня Независимости Украины и Дня государственного флага засияла желто-синими цветами. Мероприятие удалось благодаря работе украинских дипломатов.

В столице Малайзии Куала-Лумпуре желто-синими цветами подсветили самую высокую телебашню страны в честь Дня Независимости Украины и Дня государственного флага. Об этом сообщило посольство Украины в Малайзии в Facebook.

"Благодаря сотрудничеству посольства и "Menara KL" сегодня седьмая самая высокая телекоммуникационная башня мира в Куала-Лумпуре впервые засияла национальными цветами Украины", – рассказали украинские дипломаты.

На фоне башни уже успели сфотографироваться украинцы, живущие в столице Малайзии.

"В честь Дня Независимости Украины KL Tower оделась в желто-голубые цвета. Не знаю, что там шаманило посольство Украины, чтобы такое устроить, но получилось очень круто!" – отметила в Instagram пользователь с ником jul_rybak.

Советник посольства Украины в Малайзии Кирилл Калита также опубликовал фото на фоне башни в Facebook.

"Менара Куала-Лумпур" – самая высокая в Юго-Восточной Азии. На ее сайте указано, что высота башни составляет 421 метр. "Менара Куала-Лумпур" уступает по высоте башне "Небесное дерево" в Токио (Япония, 634 м в высоту), телебашне "Гуанчжоу" (Китай, 610 м), "Си-Эн Тауэр" в Торонто (Канада, 553 м), Останкинской телебашне в Москве (Россия, 540 м), "Жемчужине Востока" в Шанхае (Китай, 468 м), "Бордже Милад" в Тегеране (Иран, 435 м).

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