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США вернулись в Парижское климатическое соглашение

19 февраля прошло 30 дней с момента подписания указа президентом США Джо Байденом о возвращении страны в Парижское климатическое соглашение.

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От США ожидают решения по сокращению выбросов от сжигания угля
От США ожидают решения по сокращению выбросов от сжигания угля
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты официально вернулись в Парижское климатическое соглашение через 107 дней после выхода из него, сообщает AP.

США больше не могут "откладывать или делать минимум" для решения проблемы изменения климата на планете, сказал 19 февраля европейским лидерам во время конференции по безопасности в Мюнхене президент страны Джо Байден.

От США прежде всего ожидают решения по сокращению вредных выбросов от сжигания угля и нефти к 2030 году.

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш надеется, что США станут примером для подражания. По его словам, более 120 стран, включая Китай, пообещали сократить выбросы углерода до 2050 года "к нулю".

В то же время в США нашлись и противники возвращения страны к договору.

"Возвращение к Парижскому соглашению по климату повысит затраты американцев на энергию и не решит проблему изменения климата. Администрация Байдена поставит перед США невыполнимые цели, в то время как Китай и Россия смогут продолжать работать как обычно", – написал в Twitter член комиссии по энергетике и природным ресурсам Сената, республиканец Джон Баррассо.

США официально вышли из Парижского климатического соглашения 4 ноября 2020 года. 45-й президент Дональд Трамп утверждал, что соблюдение условий этого соглашения подорвет экономику страны.

20 января Джо Байден через несколько часов после вступления в должность президента направил в ООН уведомление о том, что США повторно присоединятся к Парижскому климатическому соглашению.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

Теги: Россия, США, Китай, ООН, климат, Джо Байден, планета, Париж, Антониу Гутерриш, Джон Баррассо, соглашение
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