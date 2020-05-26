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Около 130 человек назвали себя детьми покончившего с собой американского финансиста Эпштейна ради его наследства

В августе 2019 года покончил с собой американский финансист Джеффри Эпштейн, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. На его наследство в $630 млн претендуют около 400 человек.

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Эпштейн повесился в тюрьме
Эпштейн повесился в тюрьме
Фото: ЕРА

На получение наследства американского финансиста и миллионера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и покончившего с собой в американской тюрьме, претендуют 386 человек. Об этом 25 мая сообщило британское издание The Sun.

Создатель сайта Epsteinheirs.com Харви Морзе рассказал, что 130 человек из всех заявивших на наследство сообщают, что являются детьми умершего.

По его словам, Эпштейн был известен своими беспорядочными сексуальными связями, потому не исключено, что он имеет не только детей, но и внуков.

Создатели сайта Epsteinheirs.com предупреждают, что доказывать свое родство с умершим миллионером претендентам на его наследство придется через суд и анализ ДНК.

Наследство миллионера оценивается в $630 млн. Сайт Epsteinheirs.com был создан генеалогической службой, которую возглавляет Морзе, чтобы найти наследников Эпштейна.

Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинению в сексуальном насилии над десятками девушек в период между 2002-м и 2005 годом. В документе отмечалось, что он создал сеть для сексуальной эксплуатации подростков при помощи многочисленных сообщников, оказывавших ему содействие в совершении этих преступлений. Эпштейн свою вину отрицал.

В случае признания судом вины Эпштейну грозило заключение сроком до 45 лет.

В скандале оказались замешаны известные люди, в том числе политики. Эпштейна считали другом двух президентов США – Билла Клинтона и Дональда Трампа. После разразившегося скандала оба связь с миллиардером отрицали. Британский принц Эндрю якобы также фигурировал в материалах дела Эпштейна.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством.

По данным CNN, в ночь самоубийства американского миллиардера Эпштейна в его камере не совершали обход.

Результаты вскрытия тела Эпштейна показали, что у него была сломана шея в нескольких местах.

Теги: США, ДНК, самоубийство, наследство, обвинение, насилие, Джеффри Эпштейн
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