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ООН приняла свою первую резолюцию о зрении

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В ООН прогнозируют, что к 2050 году половина населения мира будет жить с нарушениями зрения
В ООН прогнозируют, что к 2050 году половина населения мира будет жить с нарушениями зрения
Фото: depositphotos.com

Генеральная Ассамблея ООН 23 июля одобрила свою первую в истории резолюцию о зрении, в которой призвала 193 государства-членов обеспечить доступ к офтальмологической помощи для всех своих граждан. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Резолюция "Зрение для всех", авторами которой выступили Бангладеш, Антигуа и Ирландия и соавторами которой стали более 100 стран, была принята консенсусом.

Документ побуждает страны внедрять "общегосударственный подход к офтальмологической помощи". Также он призывает международные финансовые учреждения и доноров предоставить целевое финансирование, особенно для развивающихся стран, чтобы удовлетворить растущее влияние потери зрения на экономическое и социальное развитие.

Согласно резолюции, по меньшей мере 2 млрд человек живут с нарушениями зрения или слепотой, а 1,1 млрд человек имеют нарушения зрения, которые можно было бы предотвратить или которые еще можно исправить.

По прогнозам авторов документа, глобальные потребности в офтальмологической помощи существенно возрастут и к 2050 году ожидается, что половина населения мира будет жить с нарушениями зрения.

Посол Бангладеш в ООН Рабаб Фатима во время презентации резолюции сказала, что более 90% из 1,1 млрд людей с нарушением зрения живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Также, по ее словам, 55% слепых – женщины и девочки. В среднем потеря зрения обходится мировой экономике в сумму $411 млрд, добавила Фатима. 

В резолюции подчеркивается, что доступ к офтальмологической помощи имеет важное значение для достижения целей ООН на 2030 год по искоренению бедности и голода, обеспечению здорового образа жизни и качественного образования, а также сокращению неравенства.

Теги: ООН, здоровье, резолюция
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