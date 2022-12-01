Основатель Alibaba Джек Ма уехал из Китая – СМИ

Газета подчеркнула, что Джек Ма уехал из Китая "на фоне продолжающегося давления Пекина на технологический сектор страны и ее самых влиятельных бизнесменов".
По словам источников, Ма уехал в Японию вместе с семьей, личным поваром и охраной. Газета пишет, что бизнесмен также свою общественную деятельность свел к минимуму.
Источники утверждают, что основатель ALibaba теперь посещает немногочисленные частные клубы в Токио, горячие источники и горнолыжные курорты в пределах Токио, а также регулярно ездит в США и Израиль.
Люди, причастные к современному искусству Японии, говорят, что Ма стал страстным коллекционером. Друзья, близкие к миллиардеру в Китае, сказали, что он начал рисовать акварелью, чтобы скоротать время после того, как ему пришлось отвлечься от активной бизнес-деятельности.
Другие источники говорят, что Ма использовал время в Японии, чтобы расширить деловые интересы.
Джек Ма практически перестал появляться на публике после того, как в октябре 2020 года, выступая на конференции в Шанхае, он раскритиковал китайских регуляторов и обвинил государственные банки в "менталитете ломбарда".
Вскоре после этого Управление по контролю за рынком Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Alibaba. Регуляторы проверяли политику "принудительной эксклюзивности" компании, в частности требование Alibaba к партнерам не работать с ее конкурентами.
Китайский государственный регулятор сорвал Ма привлечение минимум $37 млрд за первичное размещение акций его новой финансово-технологической компании Ant Group. Если бы выход на биржу все же произошел, это стало бы самым крупным первичным публичным размещением в истории финансовых рынков. По информации The Wall Street Journal, за запретом стоял лично глава КНР Си Цзиньпин.
В апреле 2021 года китайские власти оштрафовали компанию Alibaba на рекордную сумму ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Этот штраф побил рекорд американской компании Qualcomm, оштрафованную на $975 млн в 2015 году.
После штрафа основатель Alibaba покинул первое место в рейтинге самых богатых китайцев, спустившись на пятую позицию.