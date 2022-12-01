Основатель Alibaba Джек Ма уехал из Китая – СМИ

Газета подчеркнула, что Джек Ма уехал из Китая "на фоне продолжающегося давления Пекина на технологический сектор страны и ее самых влиятельных бизнесменов".

По словам источников, Ма уехал в Японию вместе с семьей, личным поваром и охраной. Газета пишет, что бизнесмен также свою общественную деятельность свел к минимуму.

Источники утверждают, что основатель ALibaba теперь посещает немногочисленные частные клубы в Токио, горячие источники и горнолыжные курорты в пределах Токио, а также регулярно ездит в США и Израиль.

Люди, причастные к современному искусству Японии, говорят, что Ма стал страстным коллекционером. Друзья, близкие к миллиардеру в Китае, сказали, что он начал рисовать акварелью, чтобы скоротать время после того, как ему пришлось отвлечься от активной бизнес-деятельности.

Другие источники говорят, что Ма использовал время в Японии, чтобы расширить деловые интересы.