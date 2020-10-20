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Основателей связанной с "панамским досье" фирмы Mossack Fonseca объявили в розыск – СМИ

Основатели Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсеки объявлены в международный розыск по обвинению в пособничестве уклонению от уплаты налогов и создании преступной организации, пишет Süddeutsche Zeitung.

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В марте 2018 Mossack Fonseca объявила о закрытии из-за ухудшения репутации
В марте 2018 Mossack Fonseca объявила о закрытии из-за ухудшения репутации
Фото: EPA

В Германии согласовали выдачу ордера на арест основателей компании Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеки. Об этом сообщила 19 октября Süddeutsche Zeitung.

Моссак и Фонсека объявлены в международный розыск по обвинению в пособничестве уклонению от уплаты налогов и создании преступной организации. Представитель прокуратуры Кельна по запросу журналистов подтвердил "наличие двух международных ордеров на арест".

Моссак и Фонсека открыли в Панаме юридическую фирму, специализирующуюся на создании и управлении компаниями по производству почтовых ящиков. На протяжении десятилетий их компания помогала политикам, официальным лицам ФИФА и другим скрывать свои деньги. В результате утечки документов из Mossack Fonseca в 2016 году СМИ разместили публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Проект журналистов получил общее название Panama papers ("Панамский архив").

В марте 2018 стало известно, что Mossack Fonseca объявила о закрытии из-за ухудшения репутации.

Mossack Fonseca – панамская юридическая фирма с более чем 40 офисами по всему миру, от Британских Виргинских островов до Новой Зеландии.

Теги: Германия, розыск, Панама, офшор, Panama papers
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