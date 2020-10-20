Основателей связанной с "панамским досье" фирмы Mossack Fonseca объявили в розыск – СМИ

Основатели Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсеки объявлены в международный розыск по обвинению в пособничестве уклонению от уплаты налогов и создании преступной организации, пишет Süddeutsche Zeitung.

В Германии согласовали выдачу ордера на арест основателей компании Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеки. Об этом сообщила 19 октября Süddeutsche Zeitung.

Моссак и Фонсека объявлены в международный розыск по обвинению в пособничестве уклонению от уплаты налогов и создании преступной организации. Представитель прокуратуры Кельна по запросу журналистов подтвердил "наличие двух международных ордеров на арест".

Моссак и Фонсека открыли в Панаме юридическую фирму, специализирующуюся на создании и управлении компаниями по производству почтовых ящиков. На протяжении десятилетий их компания помогала политикам, официальным лицам ФИФА и другим скрывать свои деньги. В результате утечки документов из Mossack Fonseca в 2016 году СМИ разместили публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Проект журналистов получил общее название Panama papers ("Панамский архив").

В марте 2018 стало известно, что Mossack Fonseca объявила о закрытии из-за ухудшения репутации.