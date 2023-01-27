Отец сербского теннисиста Джоковича попал на видео с фанатами в футболках с Z и портретом Путина

На фрагменте видео видно, как Срджан Джокович позирует для фото вместе с мужчиной, который держал российский флаг с лицом президента РФ Владимира Путина и был одет в футболку с пропагандистским символом Z и надписью "Где мы – там Россия".

Отходя от группы, Джокович-старший по-сербски сказал: "Да здравствуют русские". Перед этим один из фанатов передает привет Александру Золдостанову – лидеру байк-клуба "Ночные волки", которых называют "ручными байкерами Путина".

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