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Отец сербского теннисиста Джоковича попал на видео с фанатами в футболках с Z и портретом Путина

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Джокович-старший позировал вместе с пророссийскими фанатами
Джокович-старший позировал вместе с пророссийскими фанатами
Скриншот: ŽIKA KONZERVA / YouTube

Срджан Джокович – отец сербского теннисиста Новака Джоковича – был запечатлен на видео с болельщиками, которые принесли на Australian Open флаги России и "ДНР". Кадры опубликованы на YouTube-канале Aussie Cossack 26 января.

На фрагменте видео видно, как Срджан Джокович позирует для фото вместе с мужчиной, который держал российский флаг с лицом президента РФ Владимира Путина и был одет в футболку с пропагандистским символом Z и надписью "Где мы – там Россия".

Отходя от группы, Джокович-старший по-сербски сказал: "Да здравствуют русские". Перед этим один из фанатов передает привет Александру Золдостанову – лидеру байк-клуба "Ночные волки", которых называют "ручными байкерами Путина".

ВИДЕО
Видео: Aussie Cossack / YouTube
Контекст:

На Australian Open 2023 допустили теннисистов из России и Беларуси, им разрешено выступить под нейтральным флагом. 

Изначально фанатам было разрешено приносить с собой флаги РФ или Беларуси. Однако 16 января на матч украинской теннисистки Катерины Байндл на Australian Open пришли люди с российским флагом и в футболке с Путиным. После этого посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко потребовал от организаторов вмешаться.

17 января организаторы турнира объявили, что приносить флаги РФ и Беларуси запрещено.

25 января разгорелся новый скандал – на матч Джоковича пришел фанат в футболке с Z. А у входа на стадион, где проходил матч, стояли фанаты с флагами РФ, "ДНР" и изображением Путина.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Австралия, Ночные волки, байкеры, ДНР, Australian Open, Новак Джокович, отец
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