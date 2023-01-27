Отец сербского теннисиста Джоковича попал на видео с фанатами в футболках с Z и портретом Путина

На фрагменте видео видно, как Срджан Джокович позирует для фото вместе с мужчиной, который держал российский флаг с лицом президента РФ Владимира Путина и был одет в футболку с пропагандистским символом Z и надписью "Где мы – там Россия".
Отходя от группы, Джокович-старший по-сербски сказал: "Да здравствуют русские". Перед этим один из фанатов передает привет Александру Золдостанову – лидеру байк-клуба "Ночные волки", которых называют "ручными байкерами Путина".
На Australian Open 2023 допустили теннисистов из России и Беларуси, им разрешено выступить под нейтральным флагом.
Изначально фанатам было разрешено приносить с собой флаги РФ или Беларуси. Однако 16 января на матч украинской теннисистки Катерины Байндл на Australian Open пришли люди с российским флагом и в футболке с Путиным. После этого посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко потребовал от организаторов вмешаться.
17 января организаторы турнира объявили, что приносить флаги РФ и Беларуси запрещено.
25 января разгорелся новый скандал – на матч Джоковича пришел фанат в футболке с Z. А у входа на стадион, где проходил матч, стояли фанаты с флагами РФ, "ДНР" и изображением Путина.