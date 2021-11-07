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"Отношения всегда были особыми". Меркель выступила за диалог с Россией

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Меркель не первый раз говорит о необходимости диалога с Россией и Путиным
Меркель не первый раз говорит о необходимости диалога с Россией и Путиным
Фото: EPA

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель выступила за продолжение диалога с Россией. Об этом она заявила во время вручения медали Вальтера Ратенау, видео опубликовал Welt.

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией… Отношения Германии и России всегда были особенными", – заявила она.

По слова Меркель, Германия и Франция продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по Донбассу. Она также подчеркнула, что оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясли европейский порядок", но это не исключает важность диалога с Россией.

Контекст:

Меркель не впервые выражает желание наладить диалог с Россией. 23 июня ряд СМИ сообщили о желании Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить российского президента Владимира Путина на саммит лидеров стран ЕС, который проходил в Брюсселе 24–25 июня.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз "должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом". 

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.

Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Донбасс, Минские соглашения
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