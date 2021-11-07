"Отношения всегда были особыми". Меркель выступила за диалог с Россией

Меркель не первый раз говорит о необходимости диалога с Россией и Путиным Фото: EPA

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией… Отношения Германии и России всегда были особенными", – заявила она.

По слова Меркель, Германия и Франция продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по Донбассу. Она также подчеркнула, что оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясли европейский порядок", но это не исключает важность диалога с Россией.