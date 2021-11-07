"Отношения всегда были особыми". Меркель выступила за диалог с Россией

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией… Отношения Германии и России всегда были особенными", – заявила она.
По слова Меркель, Германия и Франция продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по Донбассу. Она также подчеркнула, что оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясли европейский порядок", но это не исключает важность диалога с Россией.
Меркель не впервые выражает желание наладить диалог с Россией. 23 июня ряд СМИ сообщили о желании Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить российского президента Владимира Путина на саммит лидеров стран ЕС, который проходил в Брюсселе 24–25 июня.
На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз "должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом".
Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.
Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.