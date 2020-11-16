"Относимся с уважением". В Кремле прокомментировали результаты выборов в Молдове

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что российско-молдавские отношения "должны основываться на взаимовыгодной базе и с учетом интересов обеих стран".

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя результаты выборов президента Молдовы, заявил, что власти РФ с уважением относятся к выбору молдавского народа. Об этом 16 ноября сообщает "РИА Новости".

Песков отметил, что российско-молдавские отношения "должны основываться на взаимовыгодной базе и с учетом интересов обеих стран".

Спикер Кремля также сказал, что Майя Санду, которая побеждает на выборах президента Молдовы, намерена выстраивать с Россией "тесные отношения сотрудничества и взаимодействия во всех областях".

15 ноября в Молдове прошел второй тур выборов президента, на должность претендовали Санду и действующий глава государства Игорь Додон. Данные ЦИК Молдовы свидетельствуют о победе экс-премьера – после подсчета всех бюллетеней результат Санду составляет 57,72%.

Додон "предварительно поздравил" Санду с победой на выборах, но при этом заявил, что намерен обратиться в суд для "защиты голосов тех, кто голосовал за него".