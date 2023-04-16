Папа римский на Пасху помолился, чтобы Украина и Россия достигли мира

Папа Франциск вспомнил о "братьях и сестрах в России и Украине", которые 16 апреля празднуют Пасху Фото: EPA

Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик, говоря к паломникам, вспомнил о "братьях и сестрах в России и Украине", которые сегодня празднуют Пасху.

"Пусть же Господь будет с ними и поможет им достичь мира!" – сказал Франциск.

9 апреля в своем пасхальном послании Urbi et Orbi папа римский упомянул об Украине, а также о напавшей на нее России.

"Помоги дорогому украинскому народу на пути к миру и пролей пасхальный свет на российский народ. Утешь раненых и тех, кто потерял из-за войны своих близких, и сделай так, чтобы пленные смогли вернуться целыми и здоровыми к своим семьям. Открой сердца всего международного сообщества, чтобы оно прилагало усилия, чтобы положить конец этой войне и всем конфликтам, которые обагряют мир кровью, начиная от Сирии, которая до сих пор ждет мира", – заявил Франциск.

Христианский праздник Пасхи в 2023 году приходится на апрель: по западному обряду – 9-го числа, по восточному – 16-го.