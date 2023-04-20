Папа римский во время визита в Венгрию воспользуется возможностью, чтобы попытаться способствовать миру – госсекретарь Ватикана

Он сообщил, что визит уже давно планировался и "не вписывается напрямую в сегодняшние проблемы". Паролин считает, что папа воспользуется этим визитом, чтобы "попытаться увидеть, есть ли какие-либо возможности предпринять какие-либо шаги к миру, учитывая также положение Венгрии в международном сообществе".

По словам кандинала, Ватикан "обязательно воспользуетя любой возможностью, чтобы попытаться способствовать миру".

Поездка Франциска в Венгрию запланирована на 28–30 апреля.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.