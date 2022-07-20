Парламент Шри-Ланки избрал нового президента

Викремесингхе будет отбывать оставшуюся часть президентского срока Раджапакса, который заканчивается в 2024 году Фото: EPA

В стране ранее уже избирали президента путем голосования в парламенте – в 1993 году, когда был убит тогдашний лидер страны Ранасингхе Премадаса. Однако нынешний случай первый в своем роде, так как после отставки предыдущего президента на его место выдвинулись трое кандидатов.

В итоге Викремесингхе получил 134 голоса, бывший министр по делам СМИ, а ныне оппозиционный депутат Дулла Аллахаперума – 82 голоса, а депутат от левых партий Анура Кумара Диссанаяка – 3.

Как отмечает Associated Press, 73-летний Викремесингхе – опытный политик с большим опытом работы в дипломатических и международных делах. Но он непопулярен среди избирателей, поскольку входил в администрацию бывшего президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса.

Протестующие у резиденции президента после его избрания скандировали "Иди домой, Ранил" и принесли чучело с его изображением, которое затем сожгли.

Протестующие с чучелом Викрамасингхе. Фото: EPA

Протестующие с чучелом Викрамасингхе. Фото: EPA

Викремесингхе будет отбывать оставшуюся часть президентского срока Раджапакса, который заканчивается в 2024 году