Парламент Шри-Ланки избрал нового президента

В стране ранее уже избирали президента путем голосования в парламенте – в 1993 году, когда был убит тогдашний лидер страны Ранасингхе Премадаса. Однако нынешний случай первый в своем роде, так как после отставки предыдущего президента на его место выдвинулись трое кандидатов.
В итоге Викремесингхе получил 134 голоса, бывший министр по делам СМИ, а ныне оппозиционный депутат Дулла Аллахаперума – 82 голоса, а депутат от левых партий Анура Кумара Диссанаяка – 3.
Как отмечает Associated Press, 73-летний Викремесингхе – опытный политик с большим опытом работы в дипломатических и международных делах. Но он непопулярен среди избирателей, поскольку входил в администрацию бывшего президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса.
Протестующие у резиденции президента после его избрания скандировали "Иди домой, Ранил" и принесли чучело с его изображением, которое затем сожгли.
Викремесингхе будет отбывать оставшуюся часть президентского срока Раджапакса, который заканчивается в 2024 году
Шри-Ланка переживет тяжелейший финансовый кризис за последние десятилетия. Миллионы людей в стране из-за него остались без еды, лекарств и бензина.
BBC отмечала, что если в конце 2019 года валютные резервы Шри-Ланки составляли $7,6 млрд, то сейчас – $50 млн. В мае страна впервые в истории не смогла провести выплаты по внешнему долгу. У Шри-Ланки, по данным вещателя, огромные долги перед другими странами, в частности перед Китаем.
Из-за этого в стране вспыхнули протесты, участники которого обвиняли в кризисе именно Раджапаксу. 9 июля они взяли штурмом резиденцию президента и подожгли дом премьер-министра. После этого премьер и президент страны решили уйти в отставку.
13 июля AFP сообщило, что Раджапакса покинул страну на военном самолете и прибыл на Мальдивы. На следующий день он отправил в парламент письмо об отставке.