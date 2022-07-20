ГОРДОН
 
 
МИР

Парламент Шри-Ланки избрал нового президента

Викремесингхе будет отбывать оставшуюся часть президентского срока Раджапакса, который заканчивается в 2024 году
Викремесингхе будет отбывать оставшуюся часть президентского срока Раджапакса, который заканчивается в 2024 году
Фото: EPA

Парламент Шри-Ланки 20 июля проголосовал за назначение временного президента страны. Им стал Ранил Викремесингхе, ранее занимавший пост премьер-министра, сообщает News First.

В стране ранее уже избирали президента путем голосования в парламенте – в 1993 году, когда был убит тогдашний лидер страны Ранасингхе Премадаса. Однако нынешний случай первый в своем роде, так как после отставки предыдущего президента на его место выдвинулись трое кандидатов.

В итоге Викремесингхе получил 134 голоса, бывший министр по делам СМИ, а ныне оппозиционный депутат Дулла Аллахаперума – 82 голоса, а депутат от левых партий Анура Кумара Диссанаяка – 3.

Как отмечает Associated Press, 73-летний Викремесингхе – опытный политик с большим опытом работы в дипломатических и международных делах. Но он непопулярен среди избирателей, поскольку входил в администрацию бывшего президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса.

Протестующие у резиденции президента после его избрания скандировали "Иди домой, Ранил" и принесли чучело с его изображением, которое затем сожгли.

Протестующие с чучелом Викрамасингхе. Фото: EPA
Протестующие с чучелом Викрамасингхе. Фото: EPA

Протестующие с чучелом Викрамасингхе. Фото: EPA
Протестующие с чучелом Викрамасингхе. Фото: EPA

Викремесингхе будет отбывать оставшуюся часть президентского срока Раджапакса, который заканчивается в 2024 году

Контекст:

Шри-Ланка переживет тяжелейший финансовый кризис за последние десятилетия. Миллионы людей в стране из-за него остались без еды, лекарств и бензина.

BBC отмечала, что если в конце 2019 года валютные резервы Шри-Ланки составляли $7,6 млрд, то сейчас – $50 млн. В мае страна впервые в истории не смогла провести выплаты по внешнему долгу. У Шри-Ланки, по данным вещателя, огромные долги перед другими странами, в частности перед Китаем.

Из-за этого в стране вспыхнули протесты, участники которого обвиняли в кризисе именно Раджапаксу. 9 июля они взяли штурмом резиденцию президента и подожгли дом премьер-министра. После этого премьер и президент страны решили уйти в отставку.

13 июля AFP сообщило, что Раджапакса покинул страну на военном самолете и прибыл на Мальдивы. На следующий день он отправил в парламент письмо об отставке.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: выборы, протесты, Шри-Ланка, парламент, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Tayanna презентовал клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах".Видео
  Tayanna презентовал клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах".Видео
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
"Меньше чем за полгода он превратился в умирающего старика". Арестович заявил, что конец Путина будет страшным
"Меньше чем за полгода он превратился в умирающего старика". Арестович заявил, что конец Путина будет страшным
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (133033)
2
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (66161)
3
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (54978) G
4
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (47430)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (47180)
6
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (45296)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (37143)
8
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (29537)
 
 
 
 