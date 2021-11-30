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Парламент Венгрии одобрил проведение национального референдума по вопросам ЛГБТ

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Жителям Венгрии предложат ответить на пять вопросов, касающихся "защиты детей"
Жителям Венгрии предложат ответить на пять вопросов, касающихся "защиты детей"
Фото: EPA

Национальное собрание Венгрии 30 ноября поддержало инициированный правительством этой страны вопрос относительно проведения референдума по защите детей. Об этом сообщает Index.

Парламент постановил провести всенародный референдум по следующим вопросам:

– "поддерживаете ли вы проведение занятий по сексуальной ориентации для несовершеннолетних детей в государственных образовательных учреждениях без согласия родителей?";

– "поддерживаете ли вы продвижение процедуры смены пола для несовершеннолетних?";

– "поддерживаете ли вы неограниченное представление несовершеннолетним материалов сексуального характера, влияющих на их развитие?";

– "поддерживаете ли вы показ несовершеннолетним медиаконтента с учетом гендерной проблематики?";

– "поддерживаете ли вы доступность неопухолевых методов лечения несовершеннолетних?".

Контекст:

Власти Венгрии последние годы активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. В частности, весной прошлого года парламент Венгрии принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол.

В декабре парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина. Также в стране изменили правила усыновления – это могут делать лишь супружеские пары. При этом ЛГБТ-браки в стране не узаконены.

В июне этого года парламент Венгрии принял закон, запрещающий показ несовершеннолетним контента, изображающего гомосексуальность или смену пола. Эти меры были закреплены в законопроекте, предусматривающем ужесточение наказания педофилов. Правительство Венгрии заявляет, что его политика направлена на защиту детей.

Правозащитники, ЛГБТ-организации и венгерская оппозиция считают этот закон грубо нарушающим права человека.

Закон встретил жесткую критику со стороны многих политиков Европейского союза, членом которого является Венгрия. Еврокомиссия открыла судебный процесс против правительства Венгрии за нарушения прав ЛГБТ.

21 июля Орбан объявил, что правительство проведет общенациональный референдум, чтобы продемонстрировать общественную поддержку закона. Участников референдума спросят, следует ли знакомить детей с темами сексуальной ориентации в школах и следует ли поощрять изменение пола или изображать их для детей. Представители ЛГБТ считают, что вопросы являются откровенно трансфобными и гомофобными и являются частью пропагандистской кампании правительства.

Теги: ЛГБТ, референдум, Венгрия, пропаганда, трансгендер, дети, парламент
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