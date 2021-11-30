Парламент Венгрии одобрил проведение национального референдума по вопросам ЛГБТ

Парламент постановил провести всенародный референдум по следующим вопросам:

– "поддерживаете ли вы проведение занятий по сексуальной ориентации для несовершеннолетних детей в государственных образовательных учреждениях без согласия родителей?";

– "поддерживаете ли вы продвижение процедуры смены пола для несовершеннолетних?";

– "поддерживаете ли вы неограниченное представление несовершеннолетним материалов сексуального характера, влияющих на их развитие?";

– "поддерживаете ли вы показ несовершеннолетним медиаконтента с учетом гендерной проблематики?";

– "поддерживаете ли вы доступность неопухолевых методов лечения несовершеннолетних?".