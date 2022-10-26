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Патриарх РПЦ предлагает расширить список ценностей РФ и внести в них "любовь к отечеству" и "жертвенность"

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Глава РПЦ назвал понятия "достоинство" и "права и свободы человека" "заимствованием из западноевропейской философии"
Глава РПЦ назвал понятия "достоинство" и "права и свободы человека" "заимствованием из западноевропейской философии"
Фото: EPA

Патриарх РПЦ Кирилл на заседании XXIV Всемирного русского народного собора заявил, что необходимо включить в стратегию нацбезопасности России такие понятия, как "вера", "жертвенность" и "любовь к отечеству". Об этом сообщило российское агентство РБК.

Он отметил, что в действующей стратегии высшая ценность – это "жизнь", а после идут "заимствования из западноевропейской философии", в частности понятия "достоинство" и "права и свободы человека".

Патриарх спросил, можно ли "ставить эти понятия сразу после "жизни", отметив, что эти "идеи возникли в достаточно позднее время в контексте западноевропейского развития". По его мнению, в стратегию необходимо включить "любовь к отечеству" и "жертвенность", без которых "вообще немыслима история". Кроме того, необходимо добавить такие понятия, как "верность" и "долг". 

По мнению главы РПЦ, это "вечные ценности" и они "не обуславливаются политическим контекстом".

Контекст:

Как сообщил РБК, президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии национальной безопасности России в июле 2021 года. В ней в качестве основного приоритета указано сбережение народа России. В документе также сказано, что "традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности подвергаются активным нападкам со стороны США и их союзников, а также со стороны транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих неправительственных, религиозных, экстремистских и террористических организаций".

Теги: Россия, РПЦ, патриарх Кирилл
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