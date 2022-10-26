Патриарх РПЦ предлагает расширить список ценностей РФ и внести в них "любовь к отечеству" и "жертвенность"

Он отметил, что в действующей стратегии высшая ценность – это "жизнь", а после идут "заимствования из западноевропейской философии", в частности понятия "достоинство" и "права и свободы человека".

Патриарх спросил, можно ли "ставить эти понятия сразу после "жизни", отметив, что эти "идеи возникли в достаточно позднее время в контексте западноевропейского развития". По его мнению, в стратегию необходимо включить "любовь к отечеству" и "жертвенность", без которых "вообще немыслима история". Кроме того, необходимо добавить такие понятия, как "верность" и "долг".

По мнению главы РПЦ, это "вечные ценности" и они "не обуславливаются политическим контекстом".